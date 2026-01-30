हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 30 January 2026: मीन राशि करियर में सुनहरा मौका, घर में बढ़ सकता है तनाव

Meen Rashifal 30 January 2026: मीन राशि करियर में सुनहरा मौका, घर में बढ़ सकता है तनाव

Pisces Horoscope 30 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Rashifal 30 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक मामलों, भावनाओं और घरेलू वातावरण पर आपका ध्यान अधिक रहेगा. दिन संतुलन और धैर्य से फैसले लेने का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal):
स्वास्थ्य के सितारे आपके पक्ष में हैं. शारीरिक रूप से आप ठीक महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक उलझनों से बचना जरूरी है. अधिक सोच-विचार से तनाव हो सकता है. सुबह हल्की सैर, प्राणायाम और समय पर भोजन आपको ऊर्जा देगा.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal):
व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. दोपहर बाद किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो सकती है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा. आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और नई योजनाओं की रूपरेखा बन सकती है.

जॉब व करियर राशिफल (Job & Career Rashifal):
नौकरीपेशा लोगों पर वर्कलोड ज्यादा रहेगा. ऑफिस का काम घर से करने में थोड़ी असुविधा हो सकती है. धैर्य रखें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें. नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल (Finance Rashifal):
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन सही प्लानिंग से संतुलन बना रहेगा.

लव व फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन संवेदनशील विषयों पर चर्चा से बचें. न्यू जनरेशन प्रेम संबंधों में उलझ सकते हैं, इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से निर्णय लें.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल (Education & Students):
स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा. स्पोर्ट्स पर्सन अभ्यास के दौरान आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करेंगे. निरंतर अभ्यास से सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग व अंक:
लक्की कलर – ऑरेंज
लक्की नंबर – 8
अनलक्की नंबर – 3

उपाय (Upay):

  • माता-पिता का आशीर्वाद लें.
  • चावल का दान करें.
  • चन्द्रमा को जल अर्पित करें.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि वालों को रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा?
हाँ, रिश्तेदारों और करीबी लोगों से मदद मिलने के संकेत हैं.

Q2. नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय कैसा है?
उचित सलाह और बताए गए समय में प्लानिंग करने पर परिणाम अनुकूल रहेंगे.

Q3. नौकरी के प्रयासों का परिणाम मिलेगा?
हाँ, नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
