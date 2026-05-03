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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 3 May 2026: मीन राशि नवम चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, बिजनेस में नई तकनीक से प्रोडक्शन होगा दोगुना

Aaj ka Meen Rashifal 3 May 2026: मीन राशि नवम चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, बिजनेस में नई तकनीक से प्रोडक्शन होगा दोगुना

Pisces Horoscope: मीन राशि का 3 मई 2026 का राशिफल. भाग्य का साथ और आर्थिक स्थिरता के प्रबल योग. करियर में मिलेगा विशेष पद और विदेश यात्रा का अवसर. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 03:31 AM (IST)
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  • व्यापार में नई तकनीक से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, धन लाभ होगा।
  • कार्यक्षेत्र पर आपकी मेहनत से बड़ी समस्या हल होगी, पदोन्नति संभव।
  • पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी, रिश्तों में आएगी ताजगी।
  • स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खेल व शिक्षा में गौरवशाली दिन रहेगा।

Aaj ka Meen Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 9th हाउस (नवम भाव) में गोचर करेंगे, जो भाग्य उदय और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया. राहुकाल दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक रहेगा, इस समय नए कार्यों का आरंभ न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है. बिजनेस में आपके द्वारा अपनाई गई नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन क्षमता को दोगुना कर देगी, जिससे मुनाफे में बड़ी बढ़ोतरी होगी. आर्थिक रूप से आज का दिन स्थिरता का संदेश लेकर आया है. पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने या लंबे समय से फंसे हुए धन की वापसी के प्रबल योग बन रहे हैं. निवेश के मामले में आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र पर आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी. आप अपने बेहतरीन मैनेजमेंट और कड़ी मेहनत के बल पर किसी बड़ी और पुरानी पेंडिंग समस्या को सुलझाने में सफल रहेंगे. बॉस के साथ आपकी व्यक्तिगत बॉन्डिंग (Personal Bonding) शानदार रहेगी, जिसके चलते आपको ऑफिस में कोई विशेष अधिकार वाला पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. करियर में आपकी साख बढ़ेगी और पदोन्नति के द्वार खुलेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. विवाहित जातकों के लिए आज का दिन परिवार के साथ बिताया हुआ एक यादगार समय होगा. आप अपने पार्टनर के साथ पुराने प्यार भरे पलों को याद करेंगे, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा. सामाजिक रूप से भी आपका सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. आपके चेहरे पर बनी स्थायी मुस्कान दूसरों को भी प्रेरित करेगी. खेलकूद और शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन गौरवशाली हो सकता है. विकट परिस्थितियों के बावजूद आपको विदेश से किसी शांति मिशन या बड़े खेल आयोजन में भाग लेने का विशेष आमंत्रण मिल सकता है. यह उपलब्धि आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय
आज के दिन केसर का तिलक माथे पर लगाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें. चने की दाल और गुड़ का दान करना आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 May 2026 03:31 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि के लिए कौन से योग शुभ हैं?

आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा, जो शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभदायक हैं।

मीन राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापार और धन के मामले में क्या खास है?

व्यापार में नई तकनीक से मुनाफा बढ़ेगा और पुराने कर्जों से मुक्ति या फंसे हुए धन की वापसी के योग हैं।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मीन राशि वालों के लिए क्या अवसर हैं?

आप अपनी मेहनत से पुरानी समस्या सुलझाएंगे और बॉस के साथ अच्छे संबंध आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिला सकते हैं, जिससे करियर में उन्नति होगी।

पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध में मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन?

पारिवारिक जीवन खुशियों भरा रहेगा, पार्टनर के साथ पुराने पल याद करेंगे और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।

मीन राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य और शिक्षा राशिफल क्या कहता है?

मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और खेलकूद व शिक्षा से जुड़े जातकों को विदेश से विशेष आमंत्रण मिल सकता है।

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