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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 27 April 2026: मीन राशि पुश्तैनी व्यापार में मिलेगा सरकारी टेंडर, पुरानी बीमारियों से होगी चमत्कारी रिकवरी

Aaj ka Meen Rashifal 27 April 2026: मीन राशि पुश्तैनी व्यापार में मिलेगा सरकारी टेंडर, पुरानी बीमारियों से होगी चमत्कारी रिकवरी

Pisces Horoscope 27 April 2026: मीन राशि पुश्तैनी बिजनेस में सरकारी टेंडर मिलेगा और पुराने घाटे मुनाफे में बदलेंगे. ऑफिस में टारगेट पूरे होने पर सम्मान मिलेगा. ससुराल पक्ष से मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 03:13 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6वें भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और मृत्यु लोक की भद्रा के बावजूद, ध्रुव योग और सुनफा योग आपके लिए शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे. आज का दिन अनुशासन और पुरानी समस्याओं के समाधान का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "ऐतिहासिक मुनाफे" का है. सोमवार की सुबह ही आपके पुश्तैनी बिजनेस में किसी बड़े सरकारी टेंडर के मिलने की सुखद खबर आ सकती है. परिवार के बुजुर्गों का अनुभव और आपकी आधुनिक सोच का संगम आज व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. विशेष बात यह है कि आपके पिछले समय के सारे घाटे आज मुनाफे में बदल सकते हैं. वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी और अटके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन "उत्सव और सम्मान" का है. निर्धारित टारगेट समय से पहले पूरा होने की खुशी में ऑफिस में आपके सम्मान में एक छोटा सेलिब्रेशन हो सकता है, जिससे आपका मनोबल और उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा. आपकी कार्यकुशलता इतनी सटीक रहेगी कि आप ऑफिस का काम समय पर निपटाकर घर के लिए भी पर्याप्त समय निकाल पाएंगे. एक शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस आज आपकी मानसिक शांति का मुख्य कारण बनेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "अनुशासन का फल" मिलने का है. ध्रुव योग के प्रभाव से आपकी प्रैक्टिस में जो एकाग्रता और अनुशासन दिखेगा, वह आपको भविष्य का सुपरस्टार बनाने या शीर्ष दस (Top Ten) में लाने के लिए पर्याप्त है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता आज शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वी की हर चाल को मात देने में सक्षम रहेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज आपकी प्रतिष्ठा चरम पर होगी. ससुराल पक्ष की ओर से आज आपको किसी बड़े पारिवारिक समारोह में 'मुख्य अतिथि' जैसा विशेष सम्मान मिल सकता है, जिससे परिवार में आपका कद बढ़ेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. 6वें भाव का चंद्रमा शत्रुओं की शत्रुता को दूर करने में आपकी मदद करेगा, जिससे पुराने पारिवारिक विवाद भी सुलझ सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन "चमत्कारी रिकवरी" का है. काफी समय से परेशान कर रहे पुराने रोगों के उपचार में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी. आप अपनी रिकवरी की रफ्तार को देखकर खुद भी हैरान और प्रसन्न रहेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, बस बाहर के खान-पान से परहेज करें ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे.

  • भाग्यशाली रंग: नीला (शांति और गहराई का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फल और तुलसी पत्र अर्पित करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल का दान करें या शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं.

(FAQs)

1. क्या आज सरकारी टेंडर के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना सही है?
   आज टेंडर मिलने की खबर आ सकती है, लेकिन शाम 06:16 तक मृत्यु लोक की भद्रा है. इसलिए किसी भी बड़े कानूनी या सरकारी अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर शाम 6:16 के बाद ही करना श्रेयस्कर होगा.

2. पुराने रोगों से राहत के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?
    आज उपचार में सफलता मिलेगी, लेकिन 6वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण परहेज (Diatary restrictions) का सख्ती से पालन करें.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
    पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 03:13 AM (IST)
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