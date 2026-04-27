Aaj ka Meen Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6वें भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और मृत्यु लोक की भद्रा के बावजूद, ध्रुव योग और सुनफा योग आपके लिए शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे. आज का दिन अनुशासन और पुरानी समस्याओं के समाधान का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "ऐतिहासिक मुनाफे" का है. सोमवार की सुबह ही आपके पुश्तैनी बिजनेस में किसी बड़े सरकारी टेंडर के मिलने की सुखद खबर आ सकती है. परिवार के बुजुर्गों का अनुभव और आपकी आधुनिक सोच का संगम आज व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. विशेष बात यह है कि आपके पिछले समय के सारे घाटे आज मुनाफे में बदल सकते हैं. वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी और अटके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन "उत्सव और सम्मान" का है. निर्धारित टारगेट समय से पहले पूरा होने की खुशी में ऑफिस में आपके सम्मान में एक छोटा सेलिब्रेशन हो सकता है, जिससे आपका मनोबल और उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा. आपकी कार्यकुशलता इतनी सटीक रहेगी कि आप ऑफिस का काम समय पर निपटाकर घर के लिए भी पर्याप्त समय निकाल पाएंगे. एक शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस आज आपकी मानसिक शांति का मुख्य कारण बनेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "अनुशासन का फल" मिलने का है. ध्रुव योग के प्रभाव से आपकी प्रैक्टिस में जो एकाग्रता और अनुशासन दिखेगा, वह आपको भविष्य का सुपरस्टार बनाने या शीर्ष दस (Top Ten) में लाने के लिए पर्याप्त है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता आज शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वी की हर चाल को मात देने में सक्षम रहेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज आपकी प्रतिष्ठा चरम पर होगी. ससुराल पक्ष की ओर से आज आपको किसी बड़े पारिवारिक समारोह में 'मुख्य अतिथि' जैसा विशेष सम्मान मिल सकता है, जिससे परिवार में आपका कद बढ़ेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. 6वें भाव का चंद्रमा शत्रुओं की शत्रुता को दूर करने में आपकी मदद करेगा, जिससे पुराने पारिवारिक विवाद भी सुलझ सकते हैं.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन "चमत्कारी रिकवरी" का है. काफी समय से परेशान कर रहे पुराने रोगों के उपचार में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी. आप अपनी रिकवरी की रफ्तार को देखकर खुद भी हैरान और प्रसन्न रहेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, बस बाहर के खान-पान से परहेज करें ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे.

भाग्यशाली रंग: नीला (शांति और गहराई का प्रतीक)

नीला (शांति और गहराई का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फल और तुलसी पत्र अर्पित करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल का दान करें या शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं.

(FAQs)

1. क्या आज सरकारी टेंडर के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना सही है?

आज टेंडर मिलने की खबर आ सकती है, लेकिन शाम 06:16 तक मृत्यु लोक की भद्रा है. इसलिए किसी भी बड़े कानूनी या सरकारी अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर शाम 6:16 के बाद ही करना श्रेयस्कर होगा.

2. पुराने रोगों से राहत के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?

आज उपचार में सफलता मिलेगी, लेकिन 6वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण परहेज (Diatary restrictions) का सख्ती से पालन करें.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा.

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