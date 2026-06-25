Aaj ka Meen Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. बाजार का 'फाइनेंशियल प्रेशर' (आर्थिक दबाव) आज आपके लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण साबित हो सकता है; और आप गहरे सोच में डूब सकते हैं कि वर्तमान में बिजनेस को सुचारू रूप से चलाना इतना महंगा कैसे हो गया, जिससे दैनिक कैश फ्लो पूरी तरह डिस्टर्ब (प्रभावित) हो सकता है. प्रतिद्वंद्वियों और जलने वाले कॉम्पिटिटर्स की गंदी चालों के कारण वित्तीय संतुलन बिगड़ने की आशंका है; अपनी वर्किंग कैपिटल संभालें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और फ्रीलांसिंग कर रहे लोगों के लिए गुरुवार का दिन कड़े संघर्ष और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की सख्त हिदायत दे रहा है. फ्रीलांसर्स को आज क्लाइंट की तरफ से घोस्टिंग (काम कराकर गायब हो जाना) के कारण गंभीर परेशानी होगी; काम पूरा करने के बाद भी क्लाइंट रिप्लाई नहीं करेगा, जिससे पेमेंट पूरी तरह रिस्क में आ जाएगी.

मिड-लेवल मैनेजर्स (Mid-level Managers) को आज ऑफिस में बड़े शीर्ष अधिकारियों से बात करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, जिससे दफ्तर में आपकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. आपको महसूस हो सकता है कि करियर की ग्रोथ पूरी तरह रुकी हुई है और भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप वहीं के वहीं हैं; यह कड़वा अनुभव आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ सकता है, धैर्य रखें, समय बदलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी लेकर आया है. आठवां चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. पढ़ाई के प्रति आपकी आज की ज़रा सी भी 'लापरवाही' आपके अपकमिंग परीक्षा परिणाम (Exam Result) को भारी खतरे में डाल सकती है; क्योंकि पिछले काफी समय से नियमित 'रिवीजन' (पुनरावृत्ति) न करने की आपकी जो पुरानी खराब आदत है, आज वह आपको बहुत भारी और बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है; सुस्ती त्यागें और आज से ही कड़ा अभ्यास शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ और समर्पण दिखाने का है. आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर तनाव बढ़ सकता है. हालांकि, मैरिड लाइफ में आज अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की बारीक भावनाओं को अच्छे से समझने से आपसी प्यार और बढ़ेगा; रिश्ते में पुरानी कड़वाहट दूर होकर गर्मजोशी वापस लौट आएगी, यह समर्पण आपके बॉन्ड को और गहरा और सुंदर बना देगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आठवें चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, वर्किंग कैपिटल की चिंता और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है; खुद को शांत रखने के लिए शिव आराधना करें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने, मानसिक कष्टों से मुक्ति और निर्जला एकादशी की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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