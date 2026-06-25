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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 25 June 2026: मीन राशि बाजार के फाइनेंशियल प्रेशर से डिस्टर्ब होगा कैश फ्लो, बिजनेस चलाना होगा बेहद महंगा

Aaj ka Meen Rashifal 25 June 2026: मीन राशि बाजार के फाइनेंशियल प्रेशर से डिस्टर्ब होगा कैश फ्लो, बिजनेस चलाना होगा बेहद महंगा

Pisces Horoscope 25 June 2026: फाइनेंशियल प्रेशर और पेमेंट रिस्क से रहना होगा सावधान, क्या गुरुवार को रिवीजन न करने की आदत परीक्षा परिणाम को डालेगी खतरे में? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा.  वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. बाजार का 'फाइनेंशियल प्रेशर' (आर्थिक दबाव) आज आपके लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण साबित हो सकता है; और आप गहरे सोच में डूब सकते हैं कि वर्तमान में बिजनेस को सुचारू रूप से चलाना इतना महंगा कैसे हो गया, जिससे दैनिक कैश फ्लो पूरी तरह डिस्टर्ब (प्रभावित) हो सकता है. प्रतिद्वंद्वियों और जलने वाले कॉम्पिटिटर्स की गंदी चालों के कारण वित्तीय संतुलन बिगड़ने की आशंका है; अपनी वर्किंग कैपिटल संभालें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और फ्रीलांसिंग कर रहे लोगों के लिए गुरुवार का दिन कड़े संघर्ष और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की सख्त हिदायत दे रहा है. फ्रीलांसर्स को आज क्लाइंट की तरफ से घोस्टिंग (काम कराकर गायब हो जाना) के कारण गंभीर परेशानी होगी; काम पूरा करने के बाद भी क्लाइंट रिप्लाई नहीं करेगा, जिससे पेमेंट पूरी तरह रिस्क में आ जाएगी. 

मिड-लेवल मैनेजर्स (Mid-level Managers) को आज ऑफिस में बड़े शीर्ष अधिकारियों से बात करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, जिससे दफ्तर में आपकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. आपको महसूस हो सकता है कि करियर की ग्रोथ पूरी तरह रुकी हुई है और भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप वहीं के वहीं हैं; यह कड़वा अनुभव आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ सकता है, धैर्य रखें, समय बदलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी लेकर आया है. आठवां चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. पढ़ाई के प्रति आपकी आज की ज़रा सी भी 'लापरवाही' आपके अपकमिंग परीक्षा परिणाम (Exam Result) को भारी खतरे में डाल सकती है; क्योंकि पिछले काफी समय से नियमित 'रिवीजन' (पुनरावृत्ति) न करने की आपकी जो पुरानी खराब आदत है, आज वह आपको बहुत भारी और बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है; सुस्ती त्यागें और आज से ही कड़ा अभ्यास शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ और समर्पण दिखाने का है. आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर तनाव बढ़ सकता है. हालांकि, मैरिड लाइफ में आज अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की बारीक भावनाओं को अच्छे से समझने से आपसी प्यार और बढ़ेगा; रिश्ते में पुरानी कड़वाहट दूर होकर गर्मजोशी वापस लौट आएगी, यह समर्पण आपके बॉन्ड को और गहरा और सुंदर बना देगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आठवें चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, वर्किंग कैपिटल की चिंता और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है; खुद को शांत रखने के लिए शिव आराधना करें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने, मानसिक कष्टों से मुक्ति और निर्जला एकादशी की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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