Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मीन राशि के जातकों को करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है।

व्यापारियों को सरकारी प्रोजेक्ट मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कलाकारों और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान, अविवाहितों के विवाह के योग।

मानसिक शांति मिलेगी, संतान संबंधी तनाव दूर होगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

Aaj ka Meen Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का लाभ मिलेगा.

मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 5वें भाव (5th House) में रहेंगे, जो संतान, बुद्धि और अचानक मिलने वाले लाभ का संकेत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन मानसिक शांति देने वाला रहेगा. पिछले कुछ समय से संतान के स्वास्थ्य या उनसे जुड़ी किसी समस्या को लेकर जो तनाव चल रहा था, उसका आज निवारण हो जाएगा. इससे आपका मानसिक बोझ कम होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिन को सक्रिय बनाने के लिए योग का सहारा लें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज मीन राशि वाले बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. शूल योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन को आज कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिल सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में काम का बंटवारा स्पष्ट होने से प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और निवेश के लिए भी समय अनुकूल है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का स्थायी प्रस्ताव मिल सकता है. कलाकारों और खिलाड़ियों (Artists & Players) को आज अपनी प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने के योग हैं. राजनीति से जुड़े लोग अपनी प्रगतिशील सोच से पुरानी रूढ़ियों को तोड़ेंगे, जिससे उन्हें युवाओं का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों की लहर रहेगी. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से अचानक किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो पुरानी यादें ताजा कर देगी. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है; विवाह का रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना है. लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको करियर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रयोगों और नई खोज का है. यदि आप किसी प्रैक्टिकल वर्क या वैज्ञानिक प्रयोग में जुटे हैं, तो आज उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है. आपकी सीखने की क्षमता और रचनात्मकता आज चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज के उपाय

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें और उन्हें पीले फल अर्पित करें.

FAQs

1. मीन राशि वालों के लिए आज बिजनेस में क्या खास है?

आज शूल योग के कारण सरकारी टेंडर या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. पार्टनरशिप में स्पष्टता रहने से काम सुचारू रूप से चलेगा.

2. क्या आज अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं?

जी हाँ, आज का दिन अविवाहितों के लिए बहुत शुभ है और विवाह की बात पक्की होने से घर में उत्सव का माहौल बन सकता है.

3. खिलाड़ियों और कलाकारों को आज क्या लाभ मिलेगा?

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान या सम्मान मिल सकता है.

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