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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 24 April 2026: मीन राशि वालों को मिलेगा बड़े ब्रांड का साथ, सरकारी प्रोजेक्ट और विवाह के योग से चमकेगा आज का दिन

Aaj ka Meen Rashifal 24 April 2026: मीन राशि वालों को मिलेगा बड़े ब्रांड का साथ, सरकारी प्रोजेक्ट और विवाह के योग से चमकेगा आज का दिन

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 24 अप्रैल 2026 आज शूल योग से मिलेगा बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट. अविवाहितों का रिश्ता होगा पक्का और कलाकारों को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Apr 2026 02:01 AM (IST)
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  • मीन राशि के जातकों को करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है।
  • व्यापारियों को सरकारी प्रोजेक्ट मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
  • कलाकारों और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान, अविवाहितों के विवाह के योग।
  • मानसिक शांति मिलेगी, संतान संबंधी तनाव दूर होगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

Aaj ka Meen Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का लाभ मिलेगा.

मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 5वें भाव (5th House) में रहेंगे, जो संतान, बुद्धि और अचानक मिलने वाले लाभ का संकेत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद रहेगी.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन मानसिक शांति देने वाला रहेगा. पिछले कुछ समय से संतान के स्वास्थ्य या उनसे जुड़ी किसी समस्या को लेकर जो तनाव चल रहा था, उसका आज निवारण हो जाएगा. इससे आपका मानसिक बोझ कम होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिन को सक्रिय बनाने के लिए योग का सहारा लें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज मीन राशि वाले बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. शूल योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन को आज कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिल सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में काम का बंटवारा स्पष्ट होने से प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और निवेश के लिए भी समय अनुकूल है.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
करियर के मोर्चे पर आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का स्थायी प्रस्ताव मिल सकता है. कलाकारों और खिलाड़ियों (Artists & Players) को आज अपनी प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने के योग हैं. राजनीति से जुड़े लोग अपनी प्रगतिशील सोच से पुरानी रूढ़ियों को तोड़ेंगे, जिससे उन्हें युवाओं का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशियों की लहर रहेगी. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से अचानक किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो पुरानी यादें ताजा कर देगी. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है; विवाह का रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना है. लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको करियर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रयोगों और नई खोज का है. यदि आप किसी प्रैक्टिकल वर्क या वैज्ञानिक प्रयोग में जुटे हैं, तो आज उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है. आपकी सीखने की क्षमता और रचनात्मकता आज चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4

आज के उपाय 
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें और उन्हें पीले फल अर्पित करें.

 FAQs 

1. मीन राशि वालों के लिए आज बिजनेस में क्या खास है?
आज शूल योग के कारण सरकारी टेंडर या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. पार्टनरशिप में स्पष्टता रहने से काम सुचारू रूप से चलेगा.

2. क्या आज अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं?
जी हाँ, आज का दिन अविवाहितों के लिए बहुत शुभ है और विवाह की बात पक्की होने से घर में उत्सव का माहौल बन सकता है.

3. खिलाड़ियों और कलाकारों को आज क्या लाभ मिलेगा?
आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान या सम्मान मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Apr 2026 02:01 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए आज बिजनेस में क्या खास है?

आज शूल योग के कारण सरकारी टेंडर या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. पार्टनरशिप में स्पष्टता रहने से काम सुचारू रूप से चलेगा.

क्या आज अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं?

जी हाँ, आज का दिन अविवाहितों के लिए बहुत शुभ है और विवाह की बात पक्की होने से घर में उत्सव का माहौल बन सकता है.

खिलाड़ियों और कलाकारों को आज क्या लाभ मिलेगा?

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान या सम्मान मिल सकता है.

आज मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आज का दिन मानसिक शांति देने वाला रहेगा. संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

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