Aaj ka Meen Rashifal 23 February 2026: मीन राशि आय में होगी वृद्धि और प्रमोशन के बन रहे योग

Aaj ka Meen Rashifal 23 February 2026: मीन राशि आय में होगी वृद्धि और प्रमोशन के बन रहे योग

Pisces Horoscope 23 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Feb 2026 03:05 AM (IST)
Meen Rashifal 23 February 2026 in Hindi: मीन राशि (Pisces) के लिए 23 फरवरी, 2026 का दिन आध्यात्मिक शांति और आर्थिक सुधार का संकेत दे रहा है. दूसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके संचित धन और वाणी में सकारात्मकता लाएगी.

करियर और जॉब (Career & Job)

ऑफिस में आज काम का बोझ अधिक रह सकता है. आपका पूरा ध्यान अपने टारगेट को पूरा करने पर होना चाहिए. यदि काम में मन न लगे, तो तनाव लेने के बजाय थोड़ा ब्रेक लें. कोई कॉमेडी मूवी या हल्का मनोरंजन आपके मूड को फ्रेश कर देगा, जिससे आप दोबारा दोगुनी ऊर्जा से काम कर पाएंगे. दोपहर के बाद किसी सहकर्मी से कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जो आपके उत्साह को बढ़ा देगी.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभदायक रहने वाला है. पिछले काफी समय से रुकी हुई पेमेंट आज क्लियर हो सकती है, जिससे आपकी नकदी की समस्या दूर होगी. व्यापार में फिर से गति आएगी और आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को समय पर पूरा कर पाएंगे. निवेश की योजना बनाने के लिए भी यह एक उत्तम दिन है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज थोड़ी अव्यवस्था और भागदौड़ रह सकती है. घर के सामान को लेकर या साज-सज्जा को लेकर कुछ गड़बड़ होने की आशंका है. हालांकि, आपका वैवाहिक जीवन और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल सामान्य बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहने की जरूरत है. गलत खानपान या बाहर के भोजन की वजह से पेट से संबंधित संक्रमण (Infection) होने की संभावना है. संतुलित आहार लें और खूब पानी पिएं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को आज सतर्क रहना चाहिए. किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, चाहे वह आपके मित्र ही क्यों न हों. अपनी पढ़ाई की रणनीति गुप्त रखें और स्वयं की मेहनत पर विश्वास करें.

  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें.

(FAQs)

1. आज मीन राशि वालों को किन बातों से बचना चाहिए?
    आज आपको किसी अजनबी या सहकर्मी पर अत्यधिक भरोसा करने और बाहर के तले-भुने भोजन से बचना चाहिए.

2. आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आज क्या करें?
    आज आपकी अटकी हुई पेमेंट मिलने के योग हैं. नई निवेश योजनाओं पर काम करना आज वित्तीय भविष्य के लिए अच्छा रहेगा.

3. काम में एकाग्रता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
   यदि ऑफिस में मन न लगे, तो थोड़ी देर के लिए कॉमेडी या हल्का मनोरंजन देख कर मूड फ्रेश करें, इससे आपकी दक्षता बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Feb 2026 03:05 AM (IST)
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
