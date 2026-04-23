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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 23 April 2026: मीन राशि कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य रखने का है दिन, करियर पर दें विशेष ध्यान

Aaj ka Meen Rashifal 23 April 2026: मीन राशि कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य रखने का है दिन, करियर पर दें विशेष ध्यान

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 23 अप्रैल 2026 आज प्रॉपर्टी और सरकारी कार्यों में बाधा आ सकती है. धैर्य और संयम बनाए रखें. संतान की सेहत का ख्याल रखें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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  • मीन राशि के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण, संपत्ति संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें।
  • व्यापार में मैनेजमेंट पर ध्यान दें, सरकारी काम अटक सकते हैं।
  • नौकरीपेशा जातकों की गति धीमी, एकाग्रता भंग होने की संभावना है।
  • छात्रों, कलाकारों को रचनात्मकता में निराशा, सेहत का ध्यान रखें।

Aaj ka Meen Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और संभलकर चलने वाला रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 03:13 तक आपके चतुर्थ भाव (4th House) में गोचर करेंगे, जो सुख और संपत्ति का स्थान है. इसके प्रभाव से प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कुछ अड़चनें या विवाद की स्थिति बन सकती है.

आज धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा मन में उथल-पुथल पैदा कर सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान कोई नया निवेश न करें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "मैनेजमेंट" पर ध्यान देने का है. बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में अपनी टीम के साथ एक छोटी मीटिंग जरूर करें, ताकि सभी को लक्ष्यों (Goals) की स्पष्ट जानकारी हो. आज सरकारी अटके हुए कार्यों की वजह से आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. आर्थिक निवेश या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े फैसले आज टाल देना ही बेहतर है. न्यू जेनरेशन के जातकों का कोई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकता है, जिससे अचानक बड़ा खर्च आने के योग हैं.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है. ऑफिस की कार्यप्रणाली में फिलहाल आपकी इच्छा के अनुसार सुधार या गति आने की संभावना कम है. वर्कस्पेस पर आप किसी बात को लेकर गहरे विचारों में खोए रह सकते हैं, जिससे काम में "लेट-लतीफी" हो सकती है और एकाग्रता भंग होगी. वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को घर की व्यवस्था के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य और संयम ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन "क्रिएटिव ब्लॉक" जैसा रह सकता है. आप चाहकर भी अपने फील्ड में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे मन में थोड़ी निराशा हो सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए विशेष सलाह है कि वे अपने फ्रेंड सर्किल और संगति पर ध्यान दें; कहीं दोस्तों की मौज-मस्ती आपके करियर और प्रैक्टिस में बाधा न बन जाए. आज आत्म-मंथन का दिन है, खुद को समय दें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक माहौल आज आपको कुछ गंभीर विषयों पर सोचने के लिए मजबूर कर सकता है. घर में जो दिक्कतें काफी समय से चली आ रही हैं, उन्हें बातचीत के जरिए दूर करने का प्रयास करें. अपनी संतान की सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, उनका विशेष ख्याल रखें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें ताकि घर की परिस्थितियों को मिलकर संभाला जा सके. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतें.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. मानसिक चिंता के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. संतान की सेहत को लेकर भी आपकी चिंता बनी रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें. पर्याप्त पानी पिएं और खान-पान को हल्का रखें.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 1
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और पक्षियों को दाना डालें.

FAQs

1. मीन राशि वालों को आज प्रॉपर्टी के मामले में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
आज चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से प्रॉपर्टी की डील टाल दें, कागजी कार्रवाई में समस्या आ सकती है.

2. छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन कैसा है?
आज प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए नए प्रयोग करने के बजाय पुराने काम को दोहराना बेहतर होगा.

3. आज अचानक खर्च से कैसे बचें?
अपने गैजेट्स और कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि आज इनके खराब होने या अचानक मेंटेनेंस पर खर्च के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों को आज प्रॉपर्टी के मामले में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

आज चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से प्रॉपर्टी की डील टाल दें, कागजी कार्रवाई में समस्या आ सकती है।

छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन कैसा है?

आज प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए नए प्रयोग करने के बजाय पुराने काम को दोहराना बेहतर होगा।

आज अचानक खर्च से कैसे बचें?

अपने गैजेट्स और कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि आज इनके खराब होने या अचानक मेंटेनेंस पर खर्च के योग हैं।

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और संभलकर चलने वाला रहेगा।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है, जिससे काम में देरी हो सकती है।

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