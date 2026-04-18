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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन आत्मविश्वास से भरा, अवसर और प्रगति का मिलेगा मौका?

Aaj ka Meen Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन आत्मविश्वास से भरा, अवसर और प्रगति का मिलेगा मौका?

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 18 अप्रैल 2026 का दिन काफी मजबूत और रिजल्ट देने वाला है. आपका विवेक, आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा. जनिए शनिवार का दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Apr 2026 02:41 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 18 April 2026: आज मीन राशि के लिए दिन काफी मजबूत और रिजल्ट देने वाला है. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आपका विवेक, आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा.

आज आप जो भी फैसला लेंगे, उसमें क्लैरिटी होगी. अगर आप एक्टिव रहकर मौके पकड़ते हैं, तो आज का दिन आपको आगे बढ़ाने वाला साबित होगा.

मीन राशि बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

बिजनेस में आज बड़ी राहत और ग्रोथ के संकेत हैं. लॉजिस्टिक समस्याएं खत्म होंगी और सप्लाई चेन मजबूत होगी, जिससे काम की स्पीड बढ़ेगी.

विदेशी क्लाइंट्स से एडवांस पेमेंट मिलने की संभावना है, जिससे कैश फ्लो बेहतर होगा.

ब्रह्म योग के प्रभाव से एन्सेस्ट्रल बिजनेस में पुराने संबंध बड़े ऑर्डर में बदल सकते हैं.

मार्केट रिसर्च के अनुसार सरकारी नीतियों का समर्थन आपके सेक्टर को मिलेगा, जिससे आपकी मार्केट हिस्सेदारी बढ़ने के संकेत हैं.

सीधी बात आज का दिन स्केल करने का है, लेकिन प्लानिंग के साथ.

मीन राशि पार्टनरशिप और नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी और टीम में आपकी वैल्यू बढ़ेगी.

सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलने से जटिल काम भी आसानी से सुलझ जाएंगे.

अटके हुए प्रमोशन के मामले आज आगे बढ़ सकते हैं. साथ ही नई जिम्मेदारियां मिलने से पद और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी.

लेकिन ध्यान रखें जिम्मेदारी बढ़ेगी तो अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी, इसलिए परफॉर्मेंस बनाए रखना जरूरी है.

मीन राशि शिक्षा और करियर राशिफल:

स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है. इंडोर गेम्स या टेक्नोलॉजी बेस्ड खेलों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा.

अगर आप नई स्किल सीखने या खुद को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आज सही दिशा मिलेगी.

आज का दिन फोकस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें.

मीन राशि परिवार और सामाजिक जीवन राशिफल:

परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए भाग्य खोलने वाला साबित हो सकता है.

रिश्तेदारों से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, जिससे मन को शांति और खुशी मिलेगी.

अगर आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो महिला मतदाताओं का झुकाव आपकी ओर बढ़ सकता है, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

मीन राशि सेहत राशिफल:

सेहत के मामले में सुधार देखने को मिलेगा. कमर दर्द या पैरों के पुराने दर्द में राहत मिलेगी.

फिजियोथेरेपी या हल्के व्यायाम से आपको फायदा होगा.

लेकिन लापरवाही की तो समस्या दोबारा उभर सकती है इसलिए नियमितता बनाए रखें.

आज का निष्कर्ष:

आज का दिन आत्मविश्वास और सही फैसलों का है. अगर आपने मौके को पहचाना और एक्शन लिया, तो करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ तीनों में ग्रोथ मिलेगी.

लकी फैक्टर:

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

उपाय:

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और गरीबों को भोजन दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और जीवन में स्थिरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Apr 2026 02:41 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal
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