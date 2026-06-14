हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 14 June 2026: मीन राशि धृति योग से दूर होगी व्यापार में पैसों की समस्या, कुशल डील से खुलेगा बड़ी फंडिंग का रास्ता

Aaj ka Meen Rashifal 14 June 2026: मीन राशि धृति योग से दूर होगी व्यापार में पैसों की समस्या, कुशल डील से खुलेगा बड़ी फंडिंग का रास्ता

Pisces Horoscope 14 June 2026: धृति योग से व्यापार में दूर होगी पैसों की समस्या, क्या रविवार को कठिन डेडलाइन अचीव करने से कर्मचारियों का इंक्रीमेंट होगा पूरी तरह पक्का? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 Jun 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Meen Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा.  मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक  शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने और बड़ा निवेश (फंडिंग) हासिल करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में धृति योग का महाशुभ निर्माण होने से, बिजनेस में पिछले काफी समय से चल रही पैसों से जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से पूरी तरह हल हो जाएगी; जिससे आपकी मानसिक टेंशन में भारी कमी आएगी और आप आगे के विस्तार के बारे में कुछ शानदार नई प्लानिंग बना सकते हैं. 

आज बाजार में की गई आपकी कुशल डील्स से बड़े निवेशक अत्यधिक प्रभावित होंगे और आपके बिजनेस को बड़ी 'फंडिंग' (Funding) मिलने के नए रास्ते आसानी से खुल जाएंगे; पैतृक या खानदानी व्यापार में माता-पिता के आशीर्वाद से बंपर लाभ कमाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर में स्वर्णिम पदोन्नति, वेतन वृद्धि और बड़ी सराहना दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आप अपनी गजब की सूझबूझ से पूरी टीम को कुशलता से लीड (नेतृत्व) करते हुए, एक बहुत ही मुश्किल और 'कठिन डेडलाइन' (Project Deadline) को समय से पहले अचीव कर लेंगे; आपकी इस ऐतिहासिक सफलता को देखकर मैनेजमेंट आपसे बेहद खुश रहेगा और दफ्तर में आपकी 'इंक्रीमेंट' (वेतन वृद्धि) और प्रमोशन पूरी तरह पक्का हो जाएगा. 

वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी स्किल्स (हुनर) को संवारने के कई बेहतरीन और सुनहरे मौके बनते नजर आएंगे, जिन्हें आप भुनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन आज पूरी तरह सकारात्मक सोचेंगे और अपने लंबित (पेंडिंग) कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी दिमागी क्षमताओं को चरम पर ले जाने का रहेगा. तीसरा चंद्रमा पराक्रम को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज के दिन विशेष रूप से 'क्रिएटिव थिंकिंग' (रचनात्मक सोच) और इनोवेशन पर काम करिए; बाजार से या अपने सिलेबस से कोई भी पेचीदा प्रॉब्लम (समस्या) लीजिए और उसके 10 अलग-अलग व्यावहारिक सॉल्यूशंस (समाधान) शांत मन से सोचिए, आपकी यह अनमोल आदत आज आपकी बुद्धि को बहुत प्रखर बना देगी और आगामी एग्जाम्स में सफलता निश्चित करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी इच्छाओं को अपनों के सामने खुलकर व्यक्त करने का है. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपनी व्यक्तिगत और करियर संबंधी इच्छाओं के बारे में अपनी फैमिली (परिवार) से खुलकर विस्तार से बात कर लेनी चाहिए; तब आपको बड़ों के अनुभव से अच्छे से पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है. वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा, जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और फिट बनाए रखेगा. इंक्रीमेंट पक्का होने और बिजनेस में नई फंडिंग का रास्ता साफ होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब की रौनक रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और धृति योग की महाशुभता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Mahabharat: कैसे सच्चे प्रेम और भीम के पराक्रम ने अधर्म पर दिलाई विजय?

यह भी पढ़े- Astrology: रविवार की सुबह किया गया ये एक काम, क्या बदल सकता है आपकी किस्मत!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 14 June 2026: मीन राशि धृति योग से दूर होगी व्यापार में पैसों की समस्या, कुशल डील से खुलेगा बड़ी फंडिंग का रास्ता
मीन राशिफल 14 जून 2026 धृति योग से दूर होगी व्यापार में पैसों की समस्या, कुशल डील से खुलेगा बड़ी फंडिंग का रास्ता
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 14 June 2026: कुंभ राशि चौथे चंद्रमा से घर के रिनोवेशन में आएगी अड़चन, उधारी न मिलने से बढ़ेंगे व्यापारियों के कष्ट
कुंभ राशिफल 14 जून 2026 चौथे चंद्रमा से घर के रिनोवेशन में आएगी अड़चन, उधारी न मिलने से बढ़ेंगे व्यापारियों के कष्ट
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 14 June 2026: मकर राशि पारंपरिक बिजनेस में ए.आई. और टेक जोड़ने से बाजार में बनेगी नई पहचान, बढ़ेगा नेट प्रॉफिट
मकर राशिफल 14 जून 2026 पारंपरिक बिजनेस में ए.आई. और टेक जोड़ने से बाजार में बनेगी नई पहचान, बढ़ेगा नेट प्रॉफिट
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 14 June 2026: धनु राशि धृति योग से दांपत्य जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पार्टनर से शुभ समाचार मिलने से मनेगी खुशी
धनु राशिफल 14 जून 2026 धृति योग से दांपत्य जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पार्टनर से शुभ समाचार मिलने से मनेगी खुशी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
टेक्नोलॉजी
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget