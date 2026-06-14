Aaj ka Meen Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा. मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने और बड़ा निवेश (फंडिंग) हासिल करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में धृति योग का महाशुभ निर्माण होने से, बिजनेस में पिछले काफी समय से चल रही पैसों से जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से पूरी तरह हल हो जाएगी; जिससे आपकी मानसिक टेंशन में भारी कमी आएगी और आप आगे के विस्तार के बारे में कुछ शानदार नई प्लानिंग बना सकते हैं.

आज बाजार में की गई आपकी कुशल डील्स से बड़े निवेशक अत्यधिक प्रभावित होंगे और आपके बिजनेस को बड़ी 'फंडिंग' (Funding) मिलने के नए रास्ते आसानी से खुल जाएंगे; पैतृक या खानदानी व्यापार में माता-पिता के आशीर्वाद से बंपर लाभ कमाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर में स्वर्णिम पदोन्नति, वेतन वृद्धि और बड़ी सराहना दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आप अपनी गजब की सूझबूझ से पूरी टीम को कुशलता से लीड (नेतृत्व) करते हुए, एक बहुत ही मुश्किल और 'कठिन डेडलाइन' (Project Deadline) को समय से पहले अचीव कर लेंगे; आपकी इस ऐतिहासिक सफलता को देखकर मैनेजमेंट आपसे बेहद खुश रहेगा और दफ्तर में आपकी 'इंक्रीमेंट' (वेतन वृद्धि) और प्रमोशन पूरी तरह पक्का हो जाएगा.

वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी स्किल्स (हुनर) को संवारने के कई बेहतरीन और सुनहरे मौके बनते नजर आएंगे, जिन्हें आप भुनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन आज पूरी तरह सकारात्मक सोचेंगे और अपने लंबित (पेंडिंग) कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी दिमागी क्षमताओं को चरम पर ले जाने का रहेगा. तीसरा चंद्रमा पराक्रम को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज के दिन विशेष रूप से 'क्रिएटिव थिंकिंग' (रचनात्मक सोच) और इनोवेशन पर काम करिए; बाजार से या अपने सिलेबस से कोई भी पेचीदा प्रॉब्लम (समस्या) लीजिए और उसके 10 अलग-अलग व्यावहारिक सॉल्यूशंस (समाधान) शांत मन से सोचिए, आपकी यह अनमोल आदत आज आपकी बुद्धि को बहुत प्रखर बना देगी और आगामी एग्जाम्स में सफलता निश्चित करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी इच्छाओं को अपनों के सामने खुलकर व्यक्त करने का है. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपनी व्यक्तिगत और करियर संबंधी इच्छाओं के बारे में अपनी फैमिली (परिवार) से खुलकर विस्तार से बात कर लेनी चाहिए; तब आपको बड़ों के अनुभव से अच्छे से पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है. वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा, जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और फिट बनाए रखेगा. इंक्रीमेंट पक्का होने और बिजनेस में नई फंडिंग का रास्ता साफ होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब की रौनक रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और धृति योग की महाशुभता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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