Makar Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको कठिन समय में सही रास्ता चुनने की आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 12वें भाव (द्वादश भाव) यानी व्यय भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद सतर्क रहने और अपनी व्यावसायिक साख को बचाने का है. आज ग्रह गोचर आपके विरुद्ध होने से बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, जरा सी लापरवाही के चलते आपके पास मौजूद देश-विदेश की बड़ी फ्रेंचाइजी आपके हाथ से छिन सकती है.

बाजार में चल रही अप्स-डाउन (उतार-चढ़ाव) की चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए आज बिजनेसमैन का स्वास्थ्य भी अचानक डगमगा सकता है; मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें. बिजनेसमैन को आज के दिन बाजार में बहुत सोच-समझकर ही कोई नया कार्य या निवेश करना होगा. बिना सोचे-समझे किया गया कोई भी निवेश आपके धन को डुबो सकता है, इसलिए फिलहाल नई योजनाओं को टाल दें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन खर्चों पर नियंत्रण रखने का है. चंद्रमा के 12वें हाउस में होने से आज बेवजह के खर्चों की लंबी लिस्ट आपके सामने आ सकती है, इसलिए अपने फालतू के खर्चों को तुरंत कम करें. धन के लेन-देन को लेकर आज किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल के समय किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय निवेश या लेन-देन करने से पूरी तरह बचना ही आपके आर्थिक पक्ष के लिए सुरक्षित रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुशासित रहकर काम करने का है. एंप्लॉयड पर्सन चाहे घर हो या फिर बाहर, सभी जगह के नियमों का कठोरता से पालन करते हुए एक शिष्टाचार मनुष्य का परिचय दें. वर्कप्लेस पर आज आपको दूसरों के साथ बहुत सोच-समझकर व्यवहार करना होगा, क्योंकि ऑफिस में किसी जूनियर कलीग के साथ आपकी कहासुनी होने की प्रबल आशंका बनी हुई है; ऐसे में अपनी वाणी और क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें.

इसके अतिरिक्त, यदि आपके ऑफिस में कोई वुमन एचआर (महिला एचआर) है, तो उनके साथ किसी भी तरह के डिबेट या बहसबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखें. आज एंप्लॉयड पर्सन का मन काम में कम और भविष्य की चिंताओं में ज्यादा भटकेगा, जिससे आपके डेली प्रोजेक्ट्स में डिले (देरी) हो सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी झिझक को तोड़ने का है. मकर राशि के स्टूडेंट्स को आज 'फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन' (शिक्षकों से प्रश्न पूछने के डर) से हर हाल में बाहर निकलना होगा. जब तक आप मन में छिपी दुविधाओं और प्रश्नों को खुलकर सामने नहीं रखेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ और करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए शिक्षकों और सहपाठियों की मदद लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में बीतने वाला है. घर की सुख-समृद्धि और मानसिक शांति के लिए आज आपको अपनी फैमिली के साथ मिलकर दान-धर्म और पूजा-पाठ जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए, इससे घर का माहौल सकारात्मक होगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय मधुरता बनाए रखें. मुश्किल समय में परिवार का सहयोग आपके मानसिक तनाव को काफी हद तक कम करने में मददगार साबित होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बिल्कुल भी लापरवाही बरतने का नहीं है. बाजार और काम के तनाव के चलते आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है. यदि आज आपको सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता है, तो इसे बिल्कुल भी सामान्य न समझें और तुरंत गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर से परामर्श लें. खुद को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें और प्राणायाम जरूर करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं. इसके साथ ही काले चने का दान करें और उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.

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