Kumbh Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी कार्यक्षमता और आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 11वें भाव (एकादश भाव) यानी लाभ भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने मुनाफे को बढ़ाने और सरकारी लाभ उठाने का है. चंद्रमा के 11वें हाउस में होने से आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट किसमें है, उसी दिशा में आगे बढ़कर काम करें. सरकारी नीतियों के चलते आज बिजनेसमैन को सरकार से विशेष सब्सिडी या टैरिफ में बड़ी छूट मिल सकती है, जिससे आपकी नई मशीनरी लगाने या फैक्ट्री विस्तार की लागत काफी कम हो जाएगी.

फॉरेन बिजनेसमैन (विदेशी व्यापार से जुड़े व्यापारियों) को आज एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का सहारा न लें, अन्यथा साख खराब हो सकती है. इसके अलावा, बिजनेसमैन को आज कोई बिल्कुल न्यू प्लानिंग (नई योजना) स्टार्ट करने से बचना चाहिए; समय पूरी तरह अनुकूल न होने से नई प्लानिंग के विफल होने की आशंका बनी हुई है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला रहेगा. चंद्रमा का गोचर आपके लाभ स्थान में होने से धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे. पुरानी योजनाओं से भी अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच लाभ-अमृत के चौघड़िया में किए गए सरकारी टेंडर या सब्सिडी से जुड़े कार्य आपको भविष्य में बड़ा वित्तीय लाभ देंगे. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 03:00 से 04:30 बजे) के समय किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने और सराहना पाने का है. एंप्लॉयड पर्सन की रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस को आज क्लाइंट्स की तरफ से फाइव स्टार रेटिंग मिलेगी, जिससे ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आज आपको अपने करियर के क्षेत्र में एक नई उम्मीद दिखाई देगी.

अपनी इसी उम्मीद को साकार करने पर अपनी पूरी जी-जान लगा दीजिए; निश्चित तौर पर आपको सफलता हासिल होगी. अत्यधिक वर्कलोड (काम के दबाव) की स्थिति में स्वयं को पूरी तरह शांत बनाए रखें और कुछ समय एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान करें; ईश्वर की कृपा से आपका मनोबल मजबूत होगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज बेहतर टाइम मैनेजमेंट (समय प्रबंधन) के लिए कैलेंडर और टू-डू लिस्ट का प्रयोग करना चाहिए, ताकि सभी कार्य समय पर पूरे हो सकें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आलस्य को छोड़कर कड़े अनुशासन में आने का है. कुंभ राशि के स्टूडेंट्स को अपने नेक्स्ट एग्जाम (आगामी परीक्षाओं) के लिए अभी से कठोर मेहनत शुरू कर देनी चाहिए. समय का प्रबंधन ठीक से करें और सोशल मीडिया या व्यर्थ की गपशप में अपना कीमती समय बर्बाद न करें. एकाग्रता बनाए रखने के लिए सुबह के समय प्राणायाम करना आपके लिए हितकर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन धार्मिक और सात्विक गतिविधियों में व्यतीत होगा. आज आपको अपने जीवन में पूजा-पाठ और दान-धर्म जैसे सत्कर्म करने पर विशेष जोर देना चाहिए. अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें, इससे पारिवारिक सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का व्यवहार आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा, जिससे घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है. भीतरी रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक मोर्चे पर वर्कलोड के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है. तनाव को कम करने के लिए शाम के समय ध्यान (Meditation) का सहारा लें. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Pink (गुलाबी)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग का झंडा चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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