Makar Tarot Rashifal 2026: मकर टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Capricorn Yearly 2026 Tarot Horoscope: मकर राशि वालों के लिए 2026 चुनौतियों और अवसरों का संतुलित वर्ष रहेगा. करियर में उन्नति, नए संपर्क, बढ़ते खर्च और रिश्तों में नई ताजगी के संकेत मिलते हैं.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Yearly Horoscope 2026: अजमेर. श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन की निदेशिका एवं ज्योतिषाचार्या व टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने मकर राशि के जातकों का वर्ष 2026 का टैरो भविष्यफल जारी किया है. उनके अनुसार यह वर्ष चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन आपका अनुभव और समझदारी आपको हर स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगी. अप्रैल से जून के बीच लगातार चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी. हालांकि साल के पहले चरण में ही आपकी कई लंबित इच्छाएं पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

करियर और व्यवसाय
जून के बाद व्यापार विस्तार के लिए नई यात्राएं होंगी, जो लाभदायक संपर्क दिलाएंगी. बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय एक्सपेंशन और नए प्रोजेक्ट की नींव रखने का है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और प्रमोशन के भी संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए वर्ष का पहला चरण काफी अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मित्रों का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति और निवेश
वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष समाधान देने वाला रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों में भी वृद्धि होगी, खासकर विदेश से जुड़े मामलों में. ऐसे में पहले से वित्तीय योजना बनाना जरूरी होगा. लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें और जल्दबाजी में जोखिम भरे फैसलों से बचें. साल का दूसरा चरण खर्चीला रह सकता है, जिससे बचत पर असर पड़ेगा.

स्वास्थ्य और निजी जीवन
स्वास्थ्य साल के अधिकांश समय अच्छा रहेगा, लेकिन वायरल और बुखार जैसी समस्याओं से सावधानी रखनी होगी. खानपान पर विशेष ध्यान दें. रिश्तों की बात करें तो साल की शुरुआत में भावनात्मकता अधिक रहेगी. लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों में नई ताजगी आएगी. अविवाहितों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, जबकि विवाहित दंपत्तियों के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा.

उपाय
गौमाता को हरा चारा और गुड़ खिलाएं, चींटियों को आटा डालें, शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और सोमवार व शनिवार को शिवलिंग पर गंगाजल व काले तिल अर्पित करें.

FAQs

Q1. मकर राशि वालों के लिए 2026 का सबसे चुनौतीपूर्ण समय कौन-सा रहेगा?
अप्रैल से जून के बीच लगातार चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी.

Q2. क्या 2026 में मकर राशि के जातकों को करियर में प्रमोशन मिलेगा?
हाँ, नौकरीपेशा लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिलेगा और प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं.

Q3. मकर राशि की आर्थिक स्थिति 2026 में कैसी रहेगी?
आय के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे. सही वित्तीय योजना और लंबी अवधि के निवेश से स्थिरता बनाए रखी जा सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 16 Dec 2025 05:26 PM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 New Year 2026 Horoscope 2026 Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashi 2026 Makar Tarot Rashifal
