वृश्चिक राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ व आय भाव कन्या राशि) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति, आय के नए स्रोत बनने और सामाजिक मान सम्मान के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके हुए कार्यों में सिद्धियां और सफलता प्रदान करता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक दशम भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े भाई बहन, सामाजिक प्रतिष्ठा और इच्छापूर्ति के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान कोई बड़ा जोखिम भरा वित्तीय निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाएगा. स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक और संस्थागत आयोजनों में आपको विशेष दायित्व या सम्मान मिल सकता है. जो लोग मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट, रियल एस्टेट, सेना, पुलिस, मीडिया या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियों भरा रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. महत्वपूर्ण योजनाओं के निष्पादन के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में विवादों से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार मुनाफा कमाने और नए व्यावसायिक अनुबंध तय करने का है. हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में भारी खरीदारी का माहौल रहेगा, जिसका सीधा लाभ खुदरा विक्रेताओं, परिधान, आभूषण, मिष्ठान और उपहार के कारोबारियों को मिलेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक रहेगा. एकादश भाव में चंद्र देव के प्रभाव से आय के नए रास्ते खुलेंगे और पुराना अटका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे. तीज पर्व और स्वतंत्रता दिवस की खरीदारी पर कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति पूरी तरह मजबूत बनी रहेगी. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, लॉटरी या बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके दांपत्य और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और नई मिठास लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मधुर रहेंगे और आपसी समझ मजबूत होगी. मित्रों और बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, चुस्त दुरुस्त और मानसिक रूप से तनावमुक्त महसूस करेंगे. उत्साह और उमंग का स्तर ऊंचा रहेगा. सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और हल्का व्यायाम या ध्यान अपनी दिनचर्या में बनाए रखें.

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: गहरा लाल, गुलाबी, केसरिया

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या सुहाग सामग्री चढ़ाएं.

2. शनि हनुमान उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को हरे वस्त्र, मौसमी फल या हरी दाल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी मंगल देव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य रहेगा और सभी मनोरथ सिद्ध होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.