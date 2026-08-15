तुला राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से द्वादश भाव (कन्या राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके विदेशी संपर्कों, धार्मिक कार्यों, सुख सुविधाओं और संतुलित आर्थिक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आइए जानते हैं तुला राशि के लिए करियर, व्यापार, धन और लव लाइफ का संपूर्ण हाल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके कार्यों को पूरा करने में सहायक होता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक एकादश भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी राशि से द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, दान, आध्यात्मिक प्रगति और अनियोजित यात्राओं के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव आज आपको कार्यक्षेत्र में कूटनीतिक और धैर्यवान बनाए रखेगा. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपकी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी. जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कला, फैशन या कानूनी सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी से बचें. महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदराज के ग्राहकों, ऑनलाइन ऑर्डर्स और विदेशी संपर्कों से लाभ उठाने का है. हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में सजावट, परिधान, आभूषण, मिष्ठान और उपहारों से जुड़े कारोबार में अच्छी ग्राहकी देखने को मिलेगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी. हरियाली तीज के पर्व, पारिवारिक उत्सवों और वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर कुछ धन खर्च हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. विदेशी माध्यमों या ऑनलाइन निवेश से धन आगमन के योग हैं. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आध्यात्मिक सौहार्द और प्रेम लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य और सुख शांति का वातावरण बनेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दिनभर की भागदौड़ के कारण आंखों में थकावट या हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. अपने खान पान में सात्विक और सुपाच्य आहार शामिल करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान व योग का सहारा लें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, हल्का गुलाबी, चमकीला हरा

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, सफेद चंदन व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या हरी चुनरी चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या छोटी कन्या को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, मौसमी फल या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शुक्र देव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, दांपत्य जीवन में प्रेम व अखंड सौभाग्य बढ़ेगा और आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

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