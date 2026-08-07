Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 August 2026: अचानक मिलेगी खुशखबरी, करियर में खुलेगा नया रास्ता

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में नई संभावनाएं लेकर आएगा. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से पार्टनरशिप और बिजनेस से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या विस्तार की योजना लाभदायक साबित होगी. बाजार से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे कारोबार को नई दिशा मिलेगी और आपकी दिनचर्या में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे.

आज अपने दिमाग को सक्रिय रखें और नए बिजनेस अवसरों की तलाश करते रहें. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं. यदि किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने हैं, तो सुबह 8:15 से 10:15 बजे और दोपहर 1:15 से 2:15 बजे के बीच का समय शुभ रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो अच्छे अवसर मिलने की संभावना है. आपके ज्ञान, अनुभव और कार्यकुशलता की सराहना होगी.

ऑफिस की मीटिंग में दिया गया आपका सुझाव वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस को पसंद आ सकता है. इससे आपकी छवि मजबूत होगी और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत भी हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है. बिजनेस विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी और नए निवेश पर विचार किया जा सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार का वातावरण सुखद रहेगा. घर के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. पारिवारिक सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई महत्वपूर्ण फैसले लेना आसान होगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जिस विषय में रुचि है, उसमें गहराई से अध्ययन करने पर बेहतर सफलता मिलेगी. किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के प्रयास भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 6

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या मिठाई का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग मजबूत होंगे.

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