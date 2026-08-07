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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 7 August 2026: अचानक मिलेगी खुशखबरी, करियर में खुलेगा नया रास्ता

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 August 2026: अचानक मिलेगी खुशखबरी, करियर में खुलेगा नया रास्ता

Scorpio Horoscope Today: क्या बिजनेस में कोई बड़ी खबर आपका दिन बदल सकती है? क्या नौकरी में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं? जानिए वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या खास है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 11:29 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में नई संभावनाएं लेकर आएगा. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से पार्टनरशिप और बिजनेस से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या विस्तार की योजना लाभदायक साबित होगी. बाजार से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे कारोबार को नई दिशा मिलेगी और आपकी दिनचर्या में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे.

आज अपने दिमाग को सक्रिय रखें और नए बिजनेस अवसरों की तलाश करते रहें. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं. यदि किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने हैं, तो सुबह 8:15 से 10:15 बजे और दोपहर 1:15 से 2:15 बजे के बीच का समय शुभ रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो अच्छे अवसर मिलने की संभावना है. आपके ज्ञान, अनुभव और कार्यकुशलता की सराहना होगी.

ऑफिस की मीटिंग में दिया गया आपका सुझाव वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस को पसंद आ सकता है. इससे आपकी छवि मजबूत होगी और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत भी हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है. बिजनेस विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी और नए निवेश पर विचार किया जा सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार का वातावरण सुखद रहेगा. घर के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. पारिवारिक सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई महत्वपूर्ण फैसले लेना आसान होगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जिस विषय में रुचि है, उसमें गहराई से अध्ययन करने पर बेहतर सफलता मिलेगी. किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के प्रयास भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 6

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या मिठाई का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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