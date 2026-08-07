Aaj Ka Tula Rashifal 7 August 2026: जल्दबाजी का फैसला आज भारी नुकसान करा सकता है

Aaj Ka Tula Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

तुला राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सतर्कता और समझदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रतिस्पर्धी आपकी पुरानी तकनीक या कार्यप्रणाली की कमियों का फायदा उठाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं.

प्रोडक्शन से जुड़े कार्यों में रुकावट आने के कारण नुकसान होने की आशंका है. ऐसे में समय के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव और नई तकनीक अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर महसूस हो सकती है, जिससे कुछ कारोबारियों को उधार या अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है. मार्केटिंग से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अनावश्यक गपशप और विवादों से दूर रहना चाहिए. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय किसी बेहतर अवसर का इंतजार करना अधिक लाभदायक रहेगा.

आज नियमित कार्यों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बिना योजना के कोई बड़ा निवेश न करें. यदि धन की जरूरत पड़े, तो उधार लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार अवश्य करें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार का वातावरण सामान्य और संतुलित रहेगा. हालांकि ददियाल पक्ष के किसी सदस्य के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव और कार्यभार का असर स्वभाव पर दिखाई दे सकता है. गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखें. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त आराम मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों को अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. क्रोध या अधीरता पढ़ाई में बाधा बन सकती है. शांत मन से नियमित अध्ययन करने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को गुलाबी रंग की मिठाई या वस्त्र दान करें. इससे आर्थिक परेशानियां कम होंगी, व्यापार में स्थिरता आएगी और करियर में बेहतर अवसर मिलने के योग बनेंगे.

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