Aaj Ka Mesh Rashifal 23 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, आत्म-सम्मान, दृढ़ संकल्प, व्यक्तित्व व नेतृत्व स्थान) में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग और वरियान योग का भी शुभ संयोग बन रहा है, जिससे मजबूत दृढ़ संकल्प के दम पर आज आपके आत्म-सम्मान में वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार

23 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष बैकुंठ चतुर्दशी तिथि , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, वरियान योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि (आपकी ही राशि यानी 1st हाउस) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) शाम काल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, नई जानकारी और स्मार्ट वर्क (Business Progress & Smart Work)

खत्म होंगी लंबे समय से आ रही परेशानियां, हासिल करें नई जानकारियां: आज बिजनेस में लंबे समय से आ रही परेशानियां खत्म होंगी; साथ ही अभी अपने व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां और तकनीक हासिल करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

वरियान योग में प्रगतिशील दिन, हार्ड के साथ करें स्मार्ट वर्क: वरियान योग बनने से बिजनेस के लिहाज से आज का दिन उन्नतिशील रहेगा. बिजनेसमैन के लिए दिन कुछ हद तक प्रगतिशील रहेगा—इसे और बेहतर व लाभकारी बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क (Smart Work) भी करना होगा.

2. करियर, लक्ष्य और व्यवहार कुशलता (Career Goals & Conduct)

अपनी बुद्धि व व्यवहार कुशलता से सबको बनाएंगे मुरीद: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप काम के सिलसिले में अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करेंगे और अपनी मधुर व्यवहार कुशलता (Behavioral Skills) से कार्यस्थल पर सबको अपना मुरीद बना लेंगे.

लक्ष्य हासिल करने के लिए करें अतिरिक्त प्रयास: नौकरी में अपने निर्धारित लक्ष्य (Target) को हासिल करने के लिए आज आपको थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत रहेगी, जिसका फल अवश्य मिलेगा.

3. दांपत्य जीवन, सामाजिक सक्रियता, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Spouse Gift, Social Grace & Sports)

लाइफ पार्टनर की बातों को दें महत्व, लाकर दें प्यारा उपहार: वैवाहिक और निजी जीवन में प्रेम व सामंजस्य बढ़ाने के लिए आज लाइफ पार्टनर की बातों को पूरा महत्व दें—समय निकाल कर उनसे बात करें, उनकी सुनें और अपनी कहें, तथा उन्हें कोई प्यारा उपहार (Gift) लाकर दें. लव लाइफ में भी मधुरता बनी रहेगी.

सामाजिक कार्यक्रमों में विनम्र स्वभाव से बढ़ेगा मान-सम्मान: यदि आप सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपके पास है, तो उसे सफल बनाने के लिए अपना स्वभाव विनम्र रखें.

खिलाड़ियों और कलाकारों की चुनौतियों में आएगी कमी: स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट (Sports Persons & Artists) के लिए राहत भरा दिन है—अपने-अपने फील्ड पर आ रही चुनौतियों में आज कमी आएगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: आपकी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग के प्रभाव से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

सोमवार व बैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, पावन बैकुंठ चतुर्दशी (हरि-हर मिलन का महापर्व), मालव्य राजयोग और आपकी राशि में स्थित चंद्रमा की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि विष्णु का एक साथ पूजन करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, शुद्ध जल और अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें, तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पीली मिठाई अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या पीले फलों का दान करें. इससे आत्म-सम्मान व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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