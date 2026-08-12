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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 12 August 2026: नई डील से मिलेगा फायदा, चमकेगा आपका भाग्य

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 August 2026: नई डील से मिलेगा फायदा, चमकेगा आपका भाग्य

Scorpio Horoscope Today: क्या आज नई डील और एग्रीमेंट के लिए दिन अनुकूल है? जानिए वृश्चिक राशि वालों के करियर, कारोबार, सेहत और परिवार के लिए आज के दिन कौन-से संकेत मिल रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार के लिहाज से सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा 9वें भाव में होने से अच्छे काम करने पर भाग्य का साथ मिल सकता है. हालांकि कुछ कामों को टालने का मन हो सकता है, लेकिन जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

व्यापार से संबंधित यात्रा करनी हो तो आज उसका अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नई डील फाइनल करने और एग्रीमेंट पेपर तैयार करने के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

यदि आप बिजनेस को किसी नए क्षेत्र में ले जाने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि पैसा कहां और कितना लगाना है. बिना पूरी जानकारी के बड़ा निवेश करने से बचें. योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोग आज ऑफिस में मन लगाकर काम करते हुए नजर आएंगे. आपकी मेहनत और एकाग्रता का अपेक्षित परिणाम मिलने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में आपकी क्षमता और जिम्मेदारी की भावना वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है.

वर्कस्पेस पर किसी व्यक्ति की ओर केवल उसके व्यक्तित्व के कारण आकर्षित हो सकते हैं. ऐसे में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले उसके स्वभाव और विचारों को समझने की कोशिश करें. प्रोफेशनल रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में नई योजनाएं बनाने के लिए दिन ठीक रहेगा, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है. बिजनेस में पैसा लगाने की सीमा पहले से तय करें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें.

बड़े वित्तीय निर्णयों में भावनाओं के बजाय तथ्यों और भविष्य की संभावनाओं को प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आपकी बातों का सभी समर्थन करेंगे. घर का माहौल सामंजस्यपूर्ण रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग भी मिलता रहेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और भरोसा मजबूत होगा.

परिवार के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने से रिश्तों में और मजबूती आएगी. अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून भी मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इसकी वजह से मानसिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन इसका असर अपनी कार्यक्षमता पर न पड़ने दें.

नियमित दिनचर्या बनाए रखें, पर्याप्त आराम लें और अपनी ऊर्जा को जरूरी कामों में लगाएं. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लगातार बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लेना उचित रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. किसी कठिन विषय या टॉपिक को देखकर घबराने के बजाय लगातार अभ्यास करें. सही मार्गदर्शन और नियमित मेहनत से मुश्किल लगने वाले कार्य भी आसान हो सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और अच्छे कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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