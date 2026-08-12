Aaj Ka Dhanu Rashifal 12 August 2026: भरोसेमंद व्यक्ति से रहें सावधान, बढ़ सकती है परेशानी

Aaj Ka Dhanu Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार में सावधानी बरतने वाला रहेगा. चंद्रमा 8वें भाव में होने से अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं. अपने सपनों और बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी गलत रास्ते का सहारा बिल्कुल न लें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला आर्थिक नुकसान या परेशानी का कारण बन सकता है.

बिजनेसमैन को अपने सबसे भरोसेमंद लोगों पर भी आंख बंद करके विश्वास करने से बचना चाहिए. किसी करीबी व्यक्ति की गलती या गलत नीयत से आपको नुकसान हो सकता है. जरूरी लेनदेन और व्यावसायिक दस्तावेजों की जांच स्वयं करें.

गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर यदि किसी विवाद या कानूनी सुनवाई से जुड़े मामले में हैं, तो आज अतिरिक्त सतर्क रहें. नियमों और दस्तावेजों की अनदेखी न करें. किसी भी मामले में विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करना जरूरी होगा. एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद लगातार प्रयास करते रहें, सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

कार्य अनुभव की कमी के कारण किसी काम में गलती होने की आशंका है. इसलिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने से पहले वरिष्ठ अधिकारी या अनुभवी सहकर्मी से जानकारी लेना फायदेमंद रहेगा. बिना समझे काम शुरू करने के बजाय पहले प्रक्रिया को अच्छी तरह समझें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचें. किसी पर अत्यधिक भरोसा करके पैसा देना या बिना जांच के वित्तीय लेनदेन करना नुकसानदायक हो सकता है.

बड़े निवेश या नए आर्थिक निर्णय को कुछ समय टालना बेहतर रहेगा. अपने बजट और जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. आपकी आक्रामक भाषा जीवनसाथी को नाराज कर सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम रखें.

यदि परिवार के साथ यात्रा की योजना बनी है, तो जरूरी दवाइयां और आवश्यक सामान साथ रखना न भूलें. यात्रा के दौरान घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए उनकी सुविधा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. यदि डॉक्टर ने कोई दवा या उपचार निर्धारित किया है, तो उसे समय पर लें और दिए गए निर्देशों का पालन करें.

वाहन से यात्रा करते समय भी विशेष सावधानी बरतें. तेज गति और जल्दबाजी से बचें. लंबी यात्रा में बीच-बीच में आराम करना भी जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षा के अनुसार सफलता न मिलने से निराशा हो सकती है. किसी परीक्षा या परिणाम को अपनी क्षमता का अंतिम मूल्यांकन न मानें. अपनी कमियों को पहचानकर तैयारी में सुधार करें.

आज का दिन कमजोर विषयों पर दोबारा मेहनत करने और अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 9

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या पीले फल का दान करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और मन को स्थिर रखने में सहायता मिलेगी.

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