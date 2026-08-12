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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 12 August 2026: करियर में आएगी तेजी, प्रमोशन-ट्रांसफर के योग

Aaj Ka Tula Rashifal 12 August 2026: करियर में आएगी तेजी, प्रमोशन-ट्रांसफर के योग

Libra Horoscope Today: क्या प्रमोशन या ट्रांसफर की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है? जानिए तुला राशि वालों को निवेश, नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में किन बातों का ध्यान रखना होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार के लिहाज से मेहनत और उपलब्धियों वाला रहेगा. चंद्रमा 10वें भाव में होने से आप काम को लेकर काफी सक्रिय और वर्कोहोलिक रह सकते हैं. बिजनेस की कार्यप्रणाली में हाल ही में किए गए बदलावों के सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

हालांकि छोटी-मोटी परेशानियां सामने आएंगी, लेकिन अपनी प्रतिभा, अनुभव और हुनर के दम पर आप उन्हें संभालने में सफल रहेंगे. कारोबार में किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें. निवेश से पहले बाजार, जोखिम, दस्तावेज और संभावित रिटर्न की पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही फैसला लें.

व्यवसाय में संयम और समझदारी से आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी भी व्यक्ति के कहने मात्र पर पैसा लगाने के बजाय खुद जांच-पड़ताल करना बेहतर होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन करियर में प्रगति के संकेत दे रहा है. काम के घंटे बढ़ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

यदि जॉब ट्रांसफर या प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उससे जुड़े काम को तेज कर दें. आपकी मौजूदा जिम्मेदारियां जल्द पूरी होने के संकेत हैं, जिसके बाद करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.

ऑफिस में अपोजिट जेंडर के सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखें. बातचीत के दौरान भाषा में मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए प्रोफेशनल सीमाओं का ध्यान रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन निवेश को लेकर सावधानी जरूरी है. बिना जानकारी के पैसा लगाने से बचें. आज कमाई बढ़ाने के साथ-साथ बचत और भविष्य की वित्तीय योजना पर भी ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें और बड़े वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी न करें.

लव और फैमिली राशिफल

पति-पत्नी के बीच कुछ उदासीनता महसूस हो सकती है. ऐसी स्थिति में छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

विवाहोत्तर प्रेम संबंधों से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. माता-पिता की सलाह और उनके अनुभव का सम्मान करने से रिश्तों में स्थिरता और मजबूती आएगी.

दोस्तों को जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने से पीछे न हटें. आपका सहयोग रिश्तों को मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल

काम के प्रति अत्यधिक व्यस्त रहने से थकान महसूस हो सकती है. लगातार काम करने के बीच पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा. अपनी दिनचर्या में नींद, भोजन और मानसिक विश्राम के लिए समय जरूर निकालें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को दूसरों की गलतियों या विवादों में अपना समय बर्बाद करने के बजाय सुधारात्मक रास्ते खोजने चाहिए. किसी विषय को लेकर असमंजस हो तो पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा दे सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 1

उपाय

शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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