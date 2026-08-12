Aaj Ka Tula Rashifal 12 August 2026: करियर में आएगी तेजी, प्रमोशन-ट्रांसफर के योग

Aaj Ka Tula Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार के लिहाज से मेहनत और उपलब्धियों वाला रहेगा. चंद्रमा 10वें भाव में होने से आप काम को लेकर काफी सक्रिय और वर्कोहोलिक रह सकते हैं. बिजनेस की कार्यप्रणाली में हाल ही में किए गए बदलावों के सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

हालांकि छोटी-मोटी परेशानियां सामने आएंगी, लेकिन अपनी प्रतिभा, अनुभव और हुनर के दम पर आप उन्हें संभालने में सफल रहेंगे. कारोबार में किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें. निवेश से पहले बाजार, जोखिम, दस्तावेज और संभावित रिटर्न की पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही फैसला लें.

व्यवसाय में संयम और समझदारी से आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी भी व्यक्ति के कहने मात्र पर पैसा लगाने के बजाय खुद जांच-पड़ताल करना बेहतर होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन करियर में प्रगति के संकेत दे रहा है. काम के घंटे बढ़ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

यदि जॉब ट्रांसफर या प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उससे जुड़े काम को तेज कर दें. आपकी मौजूदा जिम्मेदारियां जल्द पूरी होने के संकेत हैं, जिसके बाद करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.

ऑफिस में अपोजिट जेंडर के सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखें. बातचीत के दौरान भाषा में मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए प्रोफेशनल सीमाओं का ध्यान रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन निवेश को लेकर सावधानी जरूरी है. बिना जानकारी के पैसा लगाने से बचें. आज कमाई बढ़ाने के साथ-साथ बचत और भविष्य की वित्तीय योजना पर भी ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें और बड़े वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी न करें.

लव और फैमिली राशिफल

पति-पत्नी के बीच कुछ उदासीनता महसूस हो सकती है. ऐसी स्थिति में छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ाने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

विवाहोत्तर प्रेम संबंधों से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. माता-पिता की सलाह और उनके अनुभव का सम्मान करने से रिश्तों में स्थिरता और मजबूती आएगी.

दोस्तों को जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने से पीछे न हटें. आपका सहयोग रिश्तों को मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल

काम के प्रति अत्यधिक व्यस्त रहने से थकान महसूस हो सकती है. लगातार काम करने के बीच पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा. अपनी दिनचर्या में नींद, भोजन और मानसिक विश्राम के लिए समय जरूर निकालें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को दूसरों की गलतियों या विवादों में अपना समय बर्बाद करने के बजाय सुधारात्मक रास्ते खोजने चाहिए. किसी विषय को लेकर असमंजस हो तो पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा दे सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

उपाय

शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

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