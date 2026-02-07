Aaj ka Capricorn Rashifal 7 February 2026: मकर राशि प्रमोशन और ट्रांसफर के पक्के संकेत, दिन होगा आपके नाम!
Capricorn Horoscope 7 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 7 February 2026 in Hindi: मकर राशि (Capricorn) के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयों को छूने और पेशेवर जीवन में ताजगी लाने वाला रहेगा. चंद्रमा का 10वें भाव (Karma House) में होना आपके कर्मक्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा.
आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे 'पिता' और 'करियर' का स्थान माना जाता है. इसके प्रभाव से आपकी जॉब में नयापन और उत्साह आएगा. ग्रहों की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप जटिल कार्यों को भी सरलता से पूरा कर लेंगे. सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जो आपको मानसिक संतोष देगी.
स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. काम की अधिकता और मानसिक दबाव के कारण आप शारीरिक थकान या कमजोरी महसूस कर सकते हैं. जोड़ों में दर्द या सिरदर्द जैसी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खुद को पर्याप्त आराम दें और समय पर भोजन करें.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन निवेश और विस्तार के लिए उत्तम है.
-
नई शुरुआत: यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उसे टालें नहीं, बल्कि तुरंत अमल में लाएं.
-
पार्टनरशिप: साझेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है, बस सावधानी इतनी रखें कि पेपर वर्क (कागजी कार्रवाई) बहुत ध्यानपूर्वक करें.
-
शुभ मुहूर्त: नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 और दोपहर 02:30 से 03:30 का समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.
नौकरी और करियर (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए समय बहुत सकारात्मक चल रहा है.
-
प्रगति: आपके कार्य कौशल में निखार आएगा और तरक्की (Promotion) के रास्ते खुलेंगे. मनचाहे ट्रांसफर की उम्मीद भी आज पूरी हो सकती है.
-
वर्कलोड: सफलता के साथ-साथ आज काम का बोझ (Workload) भी अधिक रहेगा. ऑफिस में आपकी उपयोगिता बढ़ेगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे.
शिक्षा, कला और खेल (Education & Sports)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन सफलतादायक है. आप अपनी मेहनत के दम पर अपने-अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे. कोई उपलब्धि हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा और आप भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाएंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारी और प्रेम का मेल रहेगा.
- घरेलू कार्य: घर के कामों का बोझ आज आप पर अधिक रह सकता है, जिससे निजी समय कम मिलेगा.
- भावनात्मक जुड़ाव: लाइफ पार्टनर के साथ आपका लगाव बढ़ेगा. आप अपनी पर्सनल लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नया प्लान कर सकते हैं. आपसी तालमेल से घर का माहौल सुखद रहेगा.
- शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
- राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस समय नया कार्य शुरू करने से बचें).
- भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
- भाग्यशाली अंक: 4
- अशुभ अंक: 2
- विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा करना फलदायी रहेगा. हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें.
- (FAQs)
1. मकर राशि वालों के लिए आज करियर में बड़ा बदलाव क्या हो सकता है?
10वें चंद्रमा के कारण जॉब में नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है. जो लोग ट्रांसफर चाह रहे थे, उन्हें आज शुभ सूचना मिल सकती है.
2. सेहत को ठीक रखने के लिए आज क्या सावधानी बरतें?
काम के जुनून में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. रीढ़ की हड्डी और आंखों का ख्याल रखें. काम के बीच-बीच में थोड़ा टहलें और आंखों को आराम दें.
3. पार्टनरशिप बिजनेस में पेपर वर्क पर इतना जोर क्यों है?
आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि छोटी सी लिखा-पढ़ी की चूक भविष्य में विवाद का कारण बन सकती है. इसलिए हर दस्तावेज को दो बार पढ़कर ही हस्ताक्षर करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL