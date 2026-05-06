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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 6 May 2026: मकर राशि अविश्वास के कारण रिश्तों में आ सकती है दरार, गुरु की नाराजगी और तकनीकी बाधाएं बढ़ाएंगी चिंता

Aaj ka Makar Rashifal 6 May 2026: मकर राशि अविश्वास के कारण रिश्तों में आ सकती है दरार, गुरु की नाराजगी और तकनीकी बाधाएं बढ़ाएंगी चिंता

Capricorn Horoscope: 6 मई 2026 मकर राशिफल आज बिजनेस में प्रोडक्शन और फंड की समस्या आ सकती है. ऑफिस की गॉसिप से दूर रहें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:24 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. मकर राशि वालों के लिए आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी विपरीत है, इसलिए आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय ही उपयुक्त है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण कच्चे माल (Raw Material) की किल्लत आपके प्रोडक्शन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है. ग्रह गोचर विरुद्ध होने से फंड की कमी महसूस होगी, जिसके कारण कुछ नए प्रोजेक्ट्स बीच में ही लटक सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और नए कानूनी दांवपेच सीखने पर ध्यान दें ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बच सकें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज आपको बहुत संयम से काम लेना होगा. ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठकर केवल अपने काम से मतलब रखें; "चुगली" या दूसरों की बातों में पड़ना आपके करियर के सुकून को छीन सकता है. आज का समय नए कार्यों को हाथ में लेने के बजाय पुरानी गलतियों को सुधारने का है. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और धैर्य बनाए रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है. कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकता है, इसलिए पार्टनर की बातों पर भरोसा रखें और बाहरी हस्तक्षेप से बचें. वाणी पर नियंत्रण रखना आज सबसे ज्यादा जरूरी है; आपका एक गलत बयान आपकी बनी-बनाई सामाजिक छवि को नुकसान पहुँचा सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. सीखने की प्रक्रिया में तकनीकी बाधाएं (Technical Issues) आने से पढ़ाई में रुकावट आ सकती है. इसके अलावा, किसी कारणवश आपके गुरु या मेंटर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे मन उदास रहेगा. हार न मानें और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के प्रति लापरवाही आज भारी पड़ सकती है. ज्यादा तला-भुना और बाहरी खाना खाने से बचें, क्योंकि यह मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है. खान-पान में सादगी अपनाएं और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति भी सतर्क रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला).
भाग्यशाली अंक: 5.
अशुभ अंक: 3.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा टालें. बुधवार का दिन है, इसलिए गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करें और संकट हरण गणेश स्तोत्र का पाठ करें. अपनी जुबान पर काबू रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:24 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी विपरीत है, इसलिए आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय उपयुक्त है.

व्यापार और धन के मामले में मकर राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

अंतरराष्ट्रीय तनाव कच्चे माल की किल्लत को बढ़ा सकता है, जिससे प्रोडक्शन प्रभावित होगा. फंड की कमी से नए प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.

नौकरी और करियर के लिहाज से मकर राशि वालों को आज क्या सलाह दी गई है?

कार्यक्षेत्र में संयम से काम लें और केवल अपने काम से मतलब रखें. जल्दबाजी में फैसले न लें, बल्कि पुरानी गलतियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और पारिवारिक संबंधों में मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

रिश्तों में अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है, बाहरी हस्तक्षेप से बचें. वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलत बयान सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और उन्हें क्या करना चाहिए?

तकनीकी बाधाएं और गुरु की नाराजगी से तनाव हो सकता है. हार न मानें और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहें.

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