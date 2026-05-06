Aaj ka Makar Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. मकर राशि वालों के लिए आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी विपरीत है, इसलिए आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय ही उपयुक्त है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण कच्चे माल (Raw Material) की किल्लत आपके प्रोडक्शन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है. ग्रह गोचर विरुद्ध होने से फंड की कमी महसूस होगी, जिसके कारण कुछ नए प्रोजेक्ट्स बीच में ही लटक सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और नए कानूनी दांवपेच सीखने पर ध्यान दें ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बच सकें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज आपको बहुत संयम से काम लेना होगा. ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठकर केवल अपने काम से मतलब रखें; "चुगली" या दूसरों की बातों में पड़ना आपके करियर के सुकून को छीन सकता है. आज का समय नए कार्यों को हाथ में लेने के बजाय पुरानी गलतियों को सुधारने का है. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और धैर्य बनाए रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है. कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकता है, इसलिए पार्टनर की बातों पर भरोसा रखें और बाहरी हस्तक्षेप से बचें. वाणी पर नियंत्रण रखना आज सबसे ज्यादा जरूरी है; आपका एक गलत बयान आपकी बनी-बनाई सामाजिक छवि को नुकसान पहुँचा सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. सीखने की प्रक्रिया में तकनीकी बाधाएं (Technical Issues) आने से पढ़ाई में रुकावट आ सकती है. इसके अलावा, किसी कारणवश आपके गुरु या मेंटर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे मन उदास रहेगा. हार न मानें और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

सेहत के प्रति लापरवाही आज भारी पड़ सकती है. ज्यादा तला-भुना और बाहरी खाना खाने से बचें, क्योंकि यह मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है. खान-पान में सादगी अपनाएं और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति भी सतर्क रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला).

भाग्यशाली अंक: 5.

अशुभ अंक: 3.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा टालें. बुधवार का दिन है, इसलिए गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करें और संकट हरण गणेश स्तोत्र का पाठ करें. अपनी जुबान पर काबू रखें.

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