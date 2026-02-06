Aaj ka Capricorn Rashifal 6 February 2026: मकर राशि नए बिजनेस एग्रीमेंट से होगा फायदा, दफ्तर में बढ़ेगा मान-सम्मान
Capricorn Horoscope 6 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (9th House) में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य और धर्म का स्थान है. इसके प्रभाव से आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ेगा. आज आप खुद को शांत महसूस करेंगे और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोएंगे. धृति योग आपके संकल्पों को मजबूती देगा, जिससे रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. आप शारीरिक रूप से चुस्त और मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे. यदि पिछले कुछ दिनों से कोई छोटी-मोटी समस्या चल रही थी, तो आज उसमें सुधार देखने को मिलेगा. इस ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्यों में करें.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है.
-
नए अनुबंध: धृति योग के प्रभाव से बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) मिल सकते हैं, जो भविष्य में आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होंगे.
-
सीधा संवाद: बिजनेसमैन के लिए आज की विशेष सलाह यह है कि वे अपने ग्राहकों (Customers) से स्वयं सीधी बात करें. कर्मचारियों के भरोसे रहने के बजाय अपनी मधुर वाणी से कस्टमर के साथ निजी जुड़ाव बनाएं, इससे आपकी साख बढ़ेगी.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र पर आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा.
-
दिमाग का प्रयोग: एंप्लॉयड पर्सन आज दिल के बजाय दिमाग से काम लें. कार्यस्थल पर कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है या आपका फायदा उठा सकता है.
-
टारगेट और सहयोग: सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में होना आपके लिए शुभ है. किसी विशेष टारगेट को पूरा करने से आपकी कंपनी को लाभ होगा, जिससे सीनियर अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी मदद भी करेंगे.
शिक्षा, कला और खेल (Students, Artists & Sports)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का मंत्र है—"स्पष्ट संवाद". अपने सीनियर्स या कोच के साथ किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन (गलतफहमी) न पनपने दें. यदि मन में कोई शंका हो, तो उसे तुरंत पूछकर स्पष्ट कर लें, वरना यह आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज आप एक कुशल प्रबंधक की भूमिका निभाएंगे. आप अपने काम और परिवार के बीच शानदार तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे. आपकी मेहनत का फल आपको सुखद पारिवारिक समय के रूप में मिलेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा. आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाने का योग बन रहा है; ऐसे आयोजनों में भाग लेना आपके मन को शांति और पुण्य प्रदान करेगा.
- शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक.
- भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)
- भाग्यशाली अंक: 5
- अशुभ अंक: 3
- आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. शनि देव के मंत्रों का जाप करें और किसी मंदिर में काले तिल का दान करें.
(FAQs)
1. मकर राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ का सबसे बड़ा सूत्र क्या है?
आज कस्टमर के साथ आपका व्यक्तिगत व्यवहार ही आपके मुनाफे की कुंजी है. आपकी मधुर वाणी आज किसी बड़ी डील को फाइनल करवा सकती है.
2. वर्कप्लेस पर इमोशनल होने से कैसे बचें?
पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखें. आज सहकर्मियों के साथ केवल काम की बातें करें और अपने निजी राज साझा करने से बचें.
3. आज भाग्य को और प्रबल करने के लिए क्या करें?
चूंकि चंद्रमा 9वें भाव में है, इसलिए आज किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को चार चांद लगा देगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
