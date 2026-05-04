Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज मकर राशि वालों को आय वृद्धि और नए लाभ के अवसर मिलेंगे।

व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक्री में वृद्धि संभव।

नौकरी में सुरक्षा, प्रोजेक्ट चोरी का डर नहीं, बाधाओं पर विजय।

छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में गुप्त जानकारी से मिलेगी बढ़त।

पारिवारिक जीवन सुखद, प्रॉपर्टी/वाहन खरीदने के लिए शुभ दिन।

स्वास्थ्य सुकून भरा, प्रकृति के करीब रहने से मानसिक शांति।

आज भगवान शिव को काले तिल चढ़ाएं, शनि मंदिर में दीपक जलाएं।

Aaj ka Makar Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिलेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे, जो आय में वृद्धि और लाभ के नए अवसरों का संकेत देते हैं. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय अत्यंत लाभकारी है.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन क्रांतिकारी बदलावों का है. आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने का बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे आपकी बिक्री 24x7 (चौबीसों घंटे) चलने लगेगी. चन्द्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से प्रॉफिट बढ़ाने के आपके प्रयास सफल होंगे. दिलचस्प बात यह है कि आज परिवार का कोई छोटा सदस्य आपको ऐसा बिजनेस आइडिया दे सकता है, जो आपके पुराने काम में नई जान फूंक देगा और उसे "चार चाँद" लगा देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

एम्प्लॉयड जातकों के लिए आज का दिन सुरक्षा और सफलता का संगम है. आपको अपने प्रोजेक्ट या डेटा के चोरी होने का कोई डर नहीं सताएगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी और पासवर्ड प्रोटेक्शन इतने यूनिक होंगे कि उन्हें कॉपी करना नामुमकिन होगा. ऑफिस में आप अपने टारगेट के बीच आने वाली हर बाधा को अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीकी कौशल से सरलता से पार कर लेंगे. आज आप कार्यक्षेत्र में सफलता का नया कीर्तिमान रचने की स्थिति में हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitors) के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. किसी ग्रुप स्टडी या सीनियर के नोट्स के माध्यम से आपको ऐसी कोई "गुप्त जानकारी" या विशेष टिप्स मिल सकते हैं, जो आपको मुख्य परीक्षा में दूसरों से कई अंक आगे ले जाने में मदद करेंगे. अपनी एकाग्रता बनाए रखें, सफलता आपके करीब है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि का विस्तार होगा. यदि आप नई प्रॉपर्टी या लग्जरी वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है. सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे के बीच का समय इन कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग बना रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सुकून भरा रहेगा. ताजी और शुद्ध हवा के बीच समय बिताना आज आपके नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) को शांत करेगा. आपको एक अद्भुत किस्म की मानसिक और शारीरिक आजादी का अहसास होगा. खुद को तनावमुक्त रखने के लिए प्रकृति के करीब रहना आपके लिए जादुई औषधि का काम करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

उपाय: आज भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें. शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

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