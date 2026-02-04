हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCapricorn Rashifal 4 February 2026: मकर राशि कोई तीसरा इंसान बर्बाद कर सकता है आपका रिश्ता, रहें सतर्क

Capricorn Rashifal 4 February 2026: मकर राशि कोई तीसरा इंसान बर्बाद कर सकता है आपका रिश्ता, रहें सतर्क

Capricorn Horoscope 4 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal 4 February 2026 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आपकी राशि में रूचक योग का प्रभाव होने से आपके भीतर गजब का साहस और निर्णय लेने की क्षमता रहेगी. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कुछ मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप हर स्थिति को संभाल लेंगे.

आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. आपकी राशि के लिए रूचक योग एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो आपको शत्रुओं और चुनौतियों पर विजय दिलाएगा. हालांकि, चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष अचानक खर्च या मानसिक तनाव दे सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल में कोई भी नया निवेश न करें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से पेट संबंधी विकार या इन्फेक्शन की आशंका रहती है. बाहर के खाने-पीने से बचें. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय एकांत में बिताएं या संगीत का आनंद लें. पुराने रोगों में लापरवाही न बरतें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सावधानी बरतने का है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं, लेकिन नया निवेश करने के लिए समय अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं है. फाइनेंस के मामले में किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा न करें. अतिगंड योग की मदद से आपकी रुकी हुई व्यावसायिक योजनाएं धीरे-धीरे गति पकड़ेंगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यस्थल पर आज आपको अपनी मेहनत का लोहा मनवाना होगा. ऑफिस में कुछ गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रूचक योग के कारण आप अपनी चतुराई से उन्हें मात दे देंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें. उच्च अधिकारियों से बातचीत करते समय शांत रहें और तथ्यों के साथ अपनी बात रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा. यदि परिवार में कोई संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था, तो आज उसमें कुछ सकारात्मक मोड़ आ सकता है. शाम का समय परिवार के साथ बिताएं, इससे आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है. पढ़ाई में मन कम लग सकता है, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा. रिसर्च या तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए दिन बेहतर परिणाम दे सकता है. एकाग्रता बढ़ाने के लिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालें.

  • भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 8 (अशुभ अंक 1 से बचें)
  • आज का उपाय: शनिवार का दिन होने के कारण पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. मकर राशि के लिए 'रूचक योग' का आज क्या लाभ है?
    यह योग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता देगा. यह भूमि या संपत्ति से जुड़े कार्यों में भी लाभ दिला सकता है.

2. राहुकाल में किन कार्यों से बचना चाहिए?
   आज दोपहर 12:00 से 01:30 बजे के बीच किसी भी बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने, नया वाहन खरीदने या यात्रा शुरू करने से बचना चाहिए.

3. आज स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या विशेष करें?
     भरपूर पानी पिएं और योग को दिनचर्या में शामिल करें. चंद्रमा की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
और पढ़ें
Embed widget