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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 30 May 2026: धनु राशि वालों को आज लग सकता है वित्तीय फटका, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर रहें सावधान

Aaj ka Dhanu Rashifal 30 May 2026: धनु राशि वालों को आज लग सकता है वित्तीय फटका, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर रहें सावधान

Sagittarius Horoscope 30 May 2026: धनु राशि 12th चंद्रमा से खर्च व तनाव बढ़ेगा. पेमेंट फेल्योर से बचें, बैकअप रखें. जॉब इनसिक्योरिटी से पैनिक न हों, स्किल्स बढ़ाएं. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा सतर्क रहने, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने और धैर्य बनाए रखने का है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (12th House) में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी, मानसिक तनाव और विदेशी संपर्कों से कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं.

हालांकि, आकाश मंडल में वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग और शिव योग जैसी शुभ स्थितियां भी मौजूद हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएंगी. आज आपकी राशि के लिए विशेष भद्र योग का साथ भी मिल रहा है, जो आपकी तार्किक क्षमता को मजबूत बनाए रखेगा. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन कड़ी प्रतिस्पर्धा और तकनीकी चुनौतियों से भरा हो सकता है, जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा.

मार्केट कॉम्पिटिशन और प्राइस वॉर: बाजार में आज आपको तगड़े कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ सकता है. हो सकता है कि आपसे कम दाम (कम रेट) पर कोई दूसरा आपके हाथ से ऑर्डर छीन ले. इससे आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के गलत तरीकों (शॉर्टकट्स) का सहारा न लें.

पेमेंट फेल्योर और बैकअप प्लान: आज तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन पेमेंट फेल होने की समस्या आ सकती है, जिससे आपके कस्टमर्स थोड़े इरिटेट हो सकते हैं और सेल्स का नुकसान हो सकता है. इससे बचने के लिए पहले से ही बैकअप पेमेंट ऑप्शंस (UPI, बैंक ट्रांसफर, कैश ऑन डिलीवरी) तैयार रखें.

पार्टनरशिप में सावधानी: यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो आज किसी भी तरह का नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार और कागजी कार्रवाई अवश्य कर लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का दिन आपकी सहनशीलता और मेहनत की परीक्षा लेगा. गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू रखना ही आज आपकी सफलता की चाबी है.

वाणी पर नियंत्रण: ऑफिस में आज स्वभाव में उग्रता या चिड़चिड़ापन रहने के कारण किसी कोलीग या सीनियर से झड़प हो सकती है. सावधानी बरतें और विवादों से दूर रहें.

जॉब इनसिक्योरिटी से निपटें: नौकरीपेशा लोगों के मन में आज जॉब इनसिक्योरिटी (नौकरी जाने का डर) का ख्याल सता सकता है. पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस वर्कस्पेस पर नियमित गतिविधियों में थोड़ा अतिरिक्त प्रयास (Extra Effort) डालकर अपनी वैल्यू साबित करते रहें. इस दौरान अपना रिज्यूमे (Resume) अपडेट रखना एक स्मार्ट मूव रहेगा.

प्रोजेक्ट्स की बंदिशें और स्किल अपग्रेड: यदि आपको लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, या जो मिला है उसमें आप बहुत ज्यादा बंदिशों और दबाव में काम कर रहे हैं, तो तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. इस समय को बर्बाद करने के बजाय कोई नया सर्टिफिकेशन कोर्स करें या अपनी स्किल्स बढ़ाएं.

परिवार, प्रेम और संबंध (Family & Relationships)

पारिवारिक सुख में कमी: बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से भौतिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है.

गृह क्लेश की आशंका: आज घर में चल रहे किसी पुराने मनमुटाव या गृह क्लेश के कारण आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय ठंडे दिमाग से काम लें और आपसी सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करें.

शिक्षा, कला और खेल (Education, Art & Sports)

छात्रों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन फोकस बनाए रखने की चुनौती लेकर आया है. घर के अशांत माहौल या मानसिक तनाव के कारण आप अपने फील्ड पर पूरी तरह कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएंगे. आज आपको अपने दिमाग को शांत रखकर केवल और केवल अपने करियर और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है.

  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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