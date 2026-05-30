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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 30 May 2026: वृश्चिक राशि वाले आज PF या टैक्स से जुड़े इस कन्फ्यूजन को न करें इग्नोर, तुरंत उठाएं यह कदम

Aaj ka Vrishchik Rashifal 30 May 2026: वृश्चिक राशि वाले आज PF या टैक्स से जुड़े इस कन्फ्यूजन को न करें इग्नोर, तुरंत उठाएं यह कदम

Scorpio Horoscope 30 May 2026: वृश्चिक राशि चंद्रमा आपकी राशि में होने से बौद्धिक विकास. केतु के प्रभाव से बिजनेस पार्टनर्स से रिश्ते मजबूत होंगे. शिव योग से ऑफिस में बढ़ेगा मान-सम्मान.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मानसिक स्पष्टता, मजबूत बिजनेस नेटवर्किंग और खुशनुमा वीकेंड लेकर आया है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि (1st House) में प्रवेश करेंगे, जो आपके बौद्धिक विकास, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार का स्पष्ट संकेत है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शिव योग, वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और शंख योग का महासंयोग बन रहा है. वहीं, आपकी राशि के लिए विशेष रूचक योग का साथ भी मिल रहा है. आज आपकी विनम्रता और सटीक निर्णय क्षमता आपको हर क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन आपकी कमर्शियल रिलेशनशिप (व्यावसायिक संबंधों) को एक नई मजबूती देने वाला साबित होगा.

मजबूत बिजनेस मीटिंग्स: केतु का मघा नक्षत्र में होना आपकी संवाद शैली को प्रभावशाली बनाएगा. आज बिजनेस पार्टनर्स के साथ और महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग्स में दूसरों के साथ आपके संबंध बेहद मजबूत होंगे.

क्लाइंट रिलेशनशिप पर दें ध्यान: यह समय आपकी व्यावसायिक पार्टियों और क्लाइंट्स के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने का है. उनके साथ की गई एक छोटी सी मुलाकात भविष्य में बड़े ऑर्डर्स का जरिया बन सकती है.

फाइनेंशियल क्लैरिटी (विशेष सलाह): यदि आप पिछले कुछ समय से पी.एफ. मिसमैच (PF Mismatch) या टैक्स डिडक्शन कन्फ्यूजन (Tax Deduction) जैसी किसी वित्तीय उलझन से परेशान हैं, तो आज उसे टालें नहीं. तुरंत अपने सीनियर्स या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात करें, अपनी पे-स्लिप चेक करें. इस समय फाइनेंशियल क्लैरिटी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपकी कार्यशैली और व्यवहार की जमकर तारीफ होगी. शांत दिमाग से काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिव योग और विनम्र व्यवहार: आज बन रहे शुभ 'शिव योग' के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आपकी शांति और विनम्रता पूर्ण व्यवहार सभी को आपकी ओर आकर्षित करेगा. टीम में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

सीनियर्स के साथ बेहतरीन तालमेल: नौकरी में आपके वरिष्ठ अधिकारियों (Superiors) और बॉस के साथ आपकी समझ बेहद सामंजस्यपूर्ण रहेगी. यदि आप अपने किसी प्रोजेक्ट या आइडिया के लिए उनका अप्रूवल चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है.

परिवार, समाज और वीकेंड प्लानिंग (Family & Social Life)

वीकेंड डिनर प्लान: चंद्रमा के आपकी राशि में होने से पारिवारिक जीवन बेहद शानदार रहेगा. आज आप घर में भौतिक सुखों का पूरा आनंद लेंगे और सदस्यों के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे. शनिवार का दिन होने के कारण आज फैमिली के साथ कहीं बाहर डिनर (Dinner Outing) पर जाने की खूबसूरत प्लानिंग बन सकती है.

सोशल वर्क: आज आपका ध्यान सामाजिक कार्यों (Social Work) या किसी की मदद करने की तरफ आकर्षित हो सकता है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य (Education & Health)

स्टूडेंट्स (कंबाइंड स्टडी): प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे छात्र आज आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपने दोस्तों के साथ मिलकर 'ग्रुप स्टडी' (Group Study) या दिल लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे. यह कंबाइंड स्टडी आपके कठिन टॉपिक्स को आसान बना देगी. स्वास्थ्य: बौद्धिक विकास के साथ-साथ मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. सेहत के मामले में दिन उत्तम है.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 May 2026 03:35 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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