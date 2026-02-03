Capricorn Rashifal 3 February 2026: मकर राशि जल्दबाजी में इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की डील न करें

Makar Rashifal 3 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म प्रधान रहेगा. आपकी राशि के स्वामी शनि देव आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे. आज आप अपनी पुरानी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उन पर नए सिरे से काम शुरू करेंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों के दर्द का ध्यान रखना होगा. यदि आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, तो बीच-बीच में थोड़ा टहलें. पुराने रोगों में सुधार होगा, लेकिन लापरवाही न बरतें. कैल्शियम युक्त आहार लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. व्यापार में निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना नुकसान हो सकता है. हालांकि, यदि आपका काम लोहे, मशीनरी या तेल से संबंधित है, तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना आज अनिवार्य है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी योग्यता साबित करने का पूरा मौका मिलेगा. बॉस आपके काम की बारीकियों पर नजर रख सकते हैं, इसलिए काम में पारदर्शिता रखें. नौकरीपेशा लोगों को आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता और शोध (Research) का है. जो विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा या कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. आलस्य को त्याग कर मेहनत करें. आज आपकी मेहनत का फल आपको जल्द ही मिलने वाला है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक माहौल थोड़ा शांत और गंभीर रह सकता है. घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन साथी के साथ बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. आज आपको अपने परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग: नीला (Blue) या काला

नीला (Blue) या काला भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: शनिवार का दिन होने के कारण पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

(FAQs)

1. मकर राशि वालों को आज किन कार्यों से बचना चाहिए?

आज किसी भी प्रकार के नए कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी दस्तावेजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक निर्णय परेशानी दे सकता है.

2. करियर में तरक्की के लिए क्या करें?

अनुशासन बनाए रखें और अपने काम को समय पर पूरा करें. वरिष्ठों का सम्मान करना आपके लिए भाग्योदय का कारक बनेगा.

3. आज मानसिक शांति कैसे प्राप्त करें?

अकेले में थोड़ा समय बिताएं और ध्यान (Meditation) करें. शनि का प्रभाव आपको एकांत में चिंतन करने में मदद करेगा, जिससे आप शांत महसूस करेंगे.

