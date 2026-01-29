Makar Rashifal 29 January 2026: संतान सुख, व्यापार में लाभ और रिश्तों में मधुरता का योग! पढ़ें राशिफल
Capricorn Horoscope 29 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Capricorn Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पांचवें भाव में स्थित हैं, जिससे संतान पक्ष से सुख और संतोष मिलेगा. रचनात्मक सोच बढ़ेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में हर बात उतनी आसान नहीं होगी जितनी दिख रही है. सतर्कता और संतुलन से दिन बेहतर बनाया जा सकता है.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से संतुलन बना रहेगा, जिससे दिनभर ऊर्जा महसूस होगी. फिर भी अत्यधिक थकान से बचें और आराम को नजरअंदाज न करें.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन को अपने नियमित कार्यों को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहेगी. कमीशन, परामर्श और सलाह से जुड़े व्यवसाय में बेहतरीन मुनाफा होने की उम्मीद है. निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी से बचें.
जॉब व करियर राशिफल:
वर्कस्पेस पर कोवर्कर, जूनियर और सीनियर के साथ संबंध खराब न होने दें. जिन कार्यों को आप सहज समझ रहे थे, वे अपेक्षा से अधिक मुश्किल साबित हो सकते हैं. ऐन्द्र योग के प्रभाव से प्रयास और सतर्कता के साथ किए गए कामों में सफलता मिलेगी.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा.
लव व फैमिली राशिफल:
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा. लवर के लिए कोई कॉस्टली गिफ्ट खरीदने की योजना बन सकती है. आपसी समझ और सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय अनुकूल है. अथक प्रयासों और मेहनत से आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्स की बेहतर तैयारी करें, सफलता मिलने के संकेत हैं.
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
उपाय: आज किसी बच्चे को मीठी वस्तु दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
FAQs
Q1. क्या आज मकर राशि वालों को संतान से सुख मिलेगा?
हाँ, संतान पक्ष से संतोष और शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं.
Q2. कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
रिश्तों को खराब न करें और किसी भी काम को हल्के में न लें.
Q3. बिजनेस में लाभ किन क्षेत्रों से होगा?
कमीशन और परामर्श से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा संभव है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
