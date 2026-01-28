Makar Rashifal 28 January 2026: मकर राशि को ट्रांसफर और करियर अवसर, बिजनेस में सामान्य लाभ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 28 January 2026: मकर राशि को ट्रांसफर और करियर अवसर, बिजनेस में सामान्य लाभ

Capricorn Horoscope 28 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Jan 2026 02:12 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 5वें भाव में स्थित है, जो बुद्धि, शिक्षा, संतान और क्रिएटिविटी से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रहा है. ब्रह्म योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.

हेल्थ राशिफल: शारीरिक और मानसिक संतुलन आज अच्छा बना रहेगा. आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन अनियमित खानपान से बचें. सात्विक आहार, पर्याप्त पानी और हल्का व्यायाम आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगा. व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहें, मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है.

बिजनेस राशिफल: मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों से नई व्यावसायिक जानकारियां मिलेंगी, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी. बिजनेस के जरूरी कार्य दिन की शुरुआत में निपटा लेना बेहतर रहेगा. हालांकि आज बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद न रखें, लेकिन छोटे-छोटे लाभ मिलते रहेंगे. नए संपर्क आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे.

जॉब व करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक है. वर्कप्लेस पर आपका साहस और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे. करियर में प्रगति के लिए यह समय अवसरों को पहचानने का है.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय के नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

लव व फैमिली राशिफल: परिवार में मांगलिक कार्य की सूचना से घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. ससुराल पक्ष के साथ संबंध मजबूत होंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ने का अच्छा समय है. एकाग्रता बढ़ेगी और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 5
अभाग्यशाली अंक: 9

उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और जरूरतमंद छात्र को स्टेशनरी दान करें.

ये पढ़ें: Dhanu Rashifal 28 January 2026: धनु राशि को कामयाबी के नए मौके, मेहनत का मिलेगा फल

FAQs

Q1. क्या नौकरी में बदलाव संभव है?
हाँ, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी की संभावना बन सकती है.

Q2. बिजनेस में लाभ कैसा रहेगा?
छोटे लाभ मिलेंगे, बड़े मुनाफे की उम्मीद कम रखें.

Q3. छात्रों के लिए दिन कैसा है?
रचनात्मक कार्यों और पढ़ाई में सफलता मिलने के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 02:12 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope. Makar Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
