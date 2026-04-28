Aaj ka Makar Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. आज नक्षत्रों की गणना के अनुसार रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि चन्द्रमा आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा. आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी सफलताओं वाला है. सरकारी नियमों (Government Rules) में होने वाले बदलाव आपके बिजनेस के लिए वरदान साबित होंगे. प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपके जुड़ाव के कारण व्यावसायिक काम बेहद आसान हो जाएंगे. व्याघात योग के बनने से व्यावसायिक कानूनी मसलों में आज आपको पूर्ण विजय प्राप्त होने के प्रबल योग हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अटके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा गति पकड़ेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमता साबित करने का है. आपकी आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता आज आपको ऑफिस का सबसे कीमती कर्मचारी (Most Valuable Employee) साबित करेगी. आपका अनुशासन ही आपकी वह पहचान बनेगा जो बिना कुछ कहे आपकी तरक्की की कहानी सुनाएगा. बस अपने फील्ड में निरंतरता बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का है. स्टूडेंट्स अपनी ऊर्जा और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता से शिक्षकों और साथियों को आश्चर्यचकित कर देंगे. कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. यदि आप किसी शोध या विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. जीवनसाथी के मायके (ससुराल पक्ष) से मिलने वाला सहयोग आज आपके किसी लंबे समय से अटके हुए सरकारी काम को चुटकियों में पूरा करवा देगा. इससे आपको और परिवार को बड़ी मानसिक राहत मिलेगी. घर में शांति और तालमेल बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान है. सही डाइट और अनुशासन का पालन करने से आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर स्थिर बना रहेगा. आप मानसिक रूप से भी बहुत शांत और केंद्रित महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें ताकि यह सकारात्मकता बनी रहे.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:

भाग्य में वृद्धि के लिए आज हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा से पूर्व केसर का तिलक लगाएं.

FAQs

1. क्या आज कानूनी विवादों का निपटारा संभव है?

हाँ, व्याघात योग के प्रभाव से आज व्यावसायिक और कानूनी मसलों में आपको पूर्ण विजय और राहत मिलने के प्रबल योग हैं.

2. करियर में तरक्की के लिए आज क्या खास है?

आज आपका अनुशासन और आत्मनिर्भरता आपको टीम का नेतृत्व करने का मौका देगी, जो आपकी पदोन्नति का आधार बनेगी.

3. ससुराल पक्ष से आज किस प्रकार की मदद मिल सकती है?

आज जीवनसाथी के मायके पक्ष के हस्तक्षेप या सहयोग से कोई जटिल सरकारी कार्य आसानी से हल हो जाएगा.

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