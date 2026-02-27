हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka makar Rashifal 27 February 2026: मकर राशि ग्राहकों का जीतेगा भरोसा, ऑफिस में जूनियर से मिलेगी बड़ी मदद

Aaj ka makar Rashifal 27 February 2026: मकर राशि ग्राहकों का जीतेगा भरोसा, ऑफिस में जूनियर से मिलेगी बड़ी मदद

Capricorn Horoscope 27 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Feb 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal 27 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित है, जिससे शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं से राहत मिलने के संकेत हैं. यदि किसी पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो उसमें सुधार संभव है. दिन कर्म और सेवा भाव से जुड़ा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य में पहले से बेहतर सुधार दिखाई देगा, लेकिन पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. बाहर के भोजन से परहेज करें और हल्का, सुपाच्य आहार लें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त पानी पीना लाभकारी रहेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल

व्यापारियों को आज कस्टमर फीडबैक सकारात्मक मिलेगा. आफ्टर-सेल्स सर्विस मजबूत करने से वॉरंटी क्लेम्स कम होंगे और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी. ग्राहकों से रिव्यू लेने का प्रयास करें, जिससे ऑनलाइन रेटिंग बेहतर होगी. सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत होंगे और कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है. आय में स्थिरता रहेगी.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर आपको मेंटरशिप देने का अवसर मिल सकता है. किसी जूनियर या नए कर्मचारी को मार्गदर्शन देना आपकी लीडरशिप इमेज को मजबूत करेगा. ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग में सहयोग करें, मैनेजमेंट प्रभावित होगा. शांत और विनम्र व्यवहार से आप अपना और दूसरों का काम आसानी से पूरा कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल

किसी निकट संबंधी से चल रहा मतभेद दूर हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में सौहार्द बना रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी. सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से बातचीत आपकी विचारधारा में अच्छा परिवर्तन ला सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

प्रतियोगी और सामान्य छात्र अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. निरंतर मेहनत का फल भविष्य में अवश्य मिलेगा. आज अध्ययन में एकाग्रता अच्छी रहेगी.

लकी नंबर 1
अनलकी नंबर 4
लकी कलर नेवी ब्लू

उपाय: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करें और जरूरतमंदों को अन्न दान करें. पेट की समस्या से बचने के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या पुरानी बीमारी में सुधार होगा?
हाँ, षष्ठम भाव में चन्द्रमा होने से स्वास्थ्य में राहत के संकेत हैं.

प्रश्न 2: व्यापार में क्या विशेष लाभ मिलेगा?
कस्टमर फीडबैक सकारात्मक रहेगा और लॉयल्टी बढ़ेगी.

प्रश्न 3: करियर में कैसे प्रगति करें?
मेंटॉरशिप और विनम्र व्यवहार से आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी.

Aaj ka Singh Rashifal 27 February 2026: सिंह राशि करियर में मिलेगी नई उड़ान, बिजनेस में बड़ी उपलब्धि के हैं संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 27 Feb 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 27 February 2026: मकर राशि ग्राहकों का जीतेगा भरोसा, ऑफिस में जूनियर से मिलेगी बड़ी मदद
Aaj ka makar Rashifal 27 February 2026: मकर राशि ग्राहकों का जीतेगा भरोसा, ऑफिस में जूनियर से मिलेगी बड़ी मदद
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 27 February 2026: धनु राशि पारिवारिक कलह होगी शांत, करियर को लेकर नई योजनाएं होंगी सफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 27 February 2026: धनु राशि पारिवारिक कलह होगी शांत, करियर को लेकर नई योजनाएं होंगी सफल
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 February 2026: वृश्चिक राशि गुस्से पर रखें काबू, काम में रुकावटें आने पर भी धैर्य न खोएं
Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 February 2026: वृश्चिक राशि गुस्से पर रखें काबू, काम में रुकावटें आने पर भी धैर्य न खोएं
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 27 February 2026: तुला राशि डिजिटल मार्केटिंग से चमकेगा व्यापार, पुराने निवेश से होगा बड़ा लाभ
Aaj ka Tula Rashifal 27 February 2026: तुला राशि डिजिटल मार्केटिंग से चमकेगा व्यापार, पुराने निवेश से होगा बड़ा लाभ
Advertisement

वीडियोज

Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Bharat Ki Baat: उमर खालिद से राहुल की तुलना! | Rahul Gandhi | BJP Poster | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड
विश्व
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? abp न्यूज़ के सवाल पर MEA का जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? MEA ने दिया जवाब
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
F 22 Raptor Price: कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget