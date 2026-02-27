Makar Rashifal 27 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित है, जिससे शत्रुओं पर विजय और पुरानी समस्याओं से राहत मिलने के संकेत हैं. यदि किसी पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो उसमें सुधार संभव है. दिन कर्म और सेवा भाव से जुड़ा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य में पहले से बेहतर सुधार दिखाई देगा, लेकिन पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. बाहर के भोजन से परहेज करें और हल्का, सुपाच्य आहार लें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त पानी पीना लाभकारी रहेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल

व्यापारियों को आज कस्टमर फीडबैक सकारात्मक मिलेगा. आफ्टर-सेल्स सर्विस मजबूत करने से वॉरंटी क्लेम्स कम होंगे और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी. ग्राहकों से रिव्यू लेने का प्रयास करें, जिससे ऑनलाइन रेटिंग बेहतर होगी. सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत होंगे और कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है. आय में स्थिरता रहेगी.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर आपको मेंटरशिप देने का अवसर मिल सकता है. किसी जूनियर या नए कर्मचारी को मार्गदर्शन देना आपकी लीडरशिप इमेज को मजबूत करेगा. ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग में सहयोग करें, मैनेजमेंट प्रभावित होगा. शांत और विनम्र व्यवहार से आप अपना और दूसरों का काम आसानी से पूरा कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल

किसी निकट संबंधी से चल रहा मतभेद दूर हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में सौहार्द बना रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी. सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से बातचीत आपकी विचारधारा में अच्छा परिवर्तन ला सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

प्रतियोगी और सामान्य छात्र अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. निरंतर मेहनत का फल भविष्य में अवश्य मिलेगा. आज अध्ययन में एकाग्रता अच्छी रहेगी.

लकी नंबर 1

अनलकी नंबर 4

लकी कलर नेवी ब्लू

उपाय: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करें और जरूरतमंदों को अन्न दान करें. पेट की समस्या से बचने के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या पुरानी बीमारी में सुधार होगा?

हाँ, षष्ठम भाव में चन्द्रमा होने से स्वास्थ्य में राहत के संकेत हैं.

प्रश्न 2: व्यापार में क्या विशेष लाभ मिलेगा?

कस्टमर फीडबैक सकारात्मक रहेगा और लॉयल्टी बढ़ेगी.

प्रश्न 3: करियर में कैसे प्रगति करें?

मेंटॉरशिप और विनम्र व्यवहार से आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.