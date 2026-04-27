Aaj ka Makar Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (अष्टम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और मृत्यु लोक की भद्रा के कारण आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अष्टम चंद्रमा मानसिक तनाव और कार्यों में आकस्मिक बाधाओं का संकेत दे रहा है, इसलिए आज हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की जरूरत है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "सतर्कता" बरतने का है. सप्ताह की शुरुआत ही कलहपूर्ण हो सकती है; गोदाम या दुकान के बंटवारे को लेकर भाइयों के साथ विवाद इतना बढ़ सकता है कि स्थिति अनियंत्रित हो जाए. शांति से मामला सुलझाने का प्रयास करें. चन्द्रमा-केतु के प्रभाव और सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण आपकी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं ठप्प हो सकती हैं, जिससे आर्थिक नुकसान की आशंका है. आज किसी भी बड़े निवेश से पूरी तरह बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको "अकेले" ही संघर्ष करना पड़ सकता है. ऑफिस में कोवर्कर्स का सहयोग न मिलने के कारण सारा बोझ आपके कंधों पर होगा, जिससे काम की गति धीमी रहेगी. आज अपनी गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें; आपके प्रोजेक्ट आइडिया को कोई सहकर्मी कॉपी कर सकता है. अपनी रणनीतियों को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी न हो जाएं. बॉस के साथ बातचीत में मर्यादा बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अनुशासन की परीक्षा का है. कॉम्पिटिशन में जाने वाले प्लेयर्स को आज अपनी वाणी पर संयम रखना होगा. रेफरी या कोच के साथ बहस करना आपको भारी पड़ सकता है, जिससे खेल से सस्पेंशन की स्थिति भी बन सकती है. एकाग्रता की कमी महसूस होगी, इसलिए आज रिविजन पर ही ध्यान केंद्रित करें और किसी भी विवाद से दूर रहें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "मौन" ही आपका सबसे बड़ा हथियार है. आपका अड़ियल रवैया लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है और घर की शांति भंग कर सकता है. घर के जटिल या पुराने विवादित मामलों में पड़ने के लिए आज का समय सही नहीं है. अपनों की भावनाओं का सम्मान करें और बहस को तूल न दें. एकादशी के दिन घर में सात्विक माहौल बनाए रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज सावधानी जरूरी है. अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन का पुराना दर्द फिर से उभर सकता है, जिससे काम पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाएगा. अष्टम चंद्रमा के कारण वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतें. पर्याप्त नींद लें और योग-प्राणायाम का सहारा लें ताकि मानसिक दबाव कम हो सके.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (ऊर्जा और साहस का प्रतीक)

ऑरेंज (ऊर्जा और साहस का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 6

6 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल दान करें या शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. क्या आज भाइयों के साथ संपत्ति विवाद पर बात करना सही है?

नहीं, आज चन्द्रमा की स्थिति विवाद को बढ़ाने वाली है. किसी भी प्रकार के बंटवारे या संपत्ति चर्चा को कुछ दिनों के लिए टालना ही बेहतर होगा.

2. ऑफिस में आइडिया चोरी होने से कैसे बचें?

अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पासवर्ड से सुरक्षित रखें और मीटिंग से पहले अपनी प्लानिंग केवल विश्वसनीय अधिकारियों के साथ ही साझा करें.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा, लेकिन राहुकाल (07:30 - 09:00) के दौरान यात्रा शुरू न करें.

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