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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabha Rashifal 18 July 2026: वृषभ राशि वाले आज वाद-विवाद और काम में बरतें सावधानी, ग्रहण दोष बढ़ाएगा मुश्किलें

Vrishabha Rashifal 18 July 2026: वृषभ राशि वाले आज वाद-विवाद और काम में बरतें सावधानी, ग्रहण दोष बढ़ाएगा मुश्किलें

Taurus Horoscope 18 July 2026: आज वृषभ राशि वालों पर रहेगा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का साया, बिजनेस और सेहत के मामले में बरतनी होगी बड़ी सावधानी. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabha Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का योग बन रहा है.

आज रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (सुख व माता के स्थान) में गोचर करेंगे. इस ग्रहण दोष और ग्रहों की स्थिति के कारण वृषभ राशि वाले लोगों को आज हर कदम बहुत संभलकर रखना होगा. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतियों से भरा रह सकता है. ग्रहों की नकारात्मक स्थिति के कारण व्यापारियों का प्राइस (कीमत) जैसी छोटी-छोटी बातों पर ग्राहकों से झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार पर काबू रखें. सरकारी कॉन्ट्रैक्टर अपने अटके हुए बिल क्लियर करवाने के लिए आज बहुत दौड़-भाग करेंगे, लेकिन फिर भी सफलता मिलने में अड़चनें आएंगी. जो लोग ऑर्डर लेकर माल की सप्लाई का काम करते हैं, वे समय पर डिलीवरी न कर पाने के कारण आज भारी तनाव में रह सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज काम का बोझ बहुत ज्यादा रहने वाला है. पेंडिंग काम निपटाने के लिए आपको तेजी से काम करना होगा, लेकिन ध्यान रखें कि जल्दबाजी में गलती की कोई गुंजाइश न रहे. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण जिन नौकरीपेशा लोगों का ऑफिस घर से काफी दूर है, उन्हें आज यात्रा या रास्ते में नई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आज दफ्तर में केवल अपने काम से काम रखें और दूसरों के फालतू के झगड़ों से दूर रहें, वरना आपको अधिकारियों या प्रशासन की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत सतर्क रहने का है. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो सकते हैं, जिससे आने वाले किसी बड़े कॉम्पिटिशन से डिसक्वालीफाई होने का डर रहेगा. छात्र भी आज एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से मां के साथ प्रॉपर्टी (जमीन-जायदाद) को लेकर कोई पुराना विवाद दोबारा उभर सकता है. नौकरीपेशा लोग काम में कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन आज अपनी संतान के लिए समय जरूर निकालें और उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं (Pregnant Ladies) को अपने खान-पान को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा. डॉक्टर से अपना रूटीन चेकअप समय पर करवाते रहें, क्योंकि आज अचानक स्वास्थ्य में गिरावट आने की आशंका बनी हुई है.

  • भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अश‌ुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष के बुरे असर से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा पढ़ें.

FAQs

Q1. आज वृषभ राशि के व्यापारियों को ग्राहकों से बात करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?
 Ans. आज ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, जिससे कीमत जैसी छोटी बातों पर ग्राहकों से बहस हो सकती है, इसलिए व्यापारियों को बहुत शांति और संयम से काम लेना होगा.

Q2. आज के ग्रहण दोष का नौकरीपेशा लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
Ans. रात 11:59 तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण उन लोगों को यात्रा में परेशानी आ सकती है जिनका वर्कप्लेस घर से काफी दूर है.

Q3. आज वृषभ राशि के खिलाड़ियों और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी होगी?
Ans. खिलाड़ियों को चोट लगने की आशंका है जिससे वे कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हैं, और गर्भवती महिलाओं को सेहत में अचानक गिरावट से बचने के लिए डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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