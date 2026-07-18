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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 18 July 2026: वरियान योग से चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत, नौकरी में बदलाव और बिजनेस में बड़े धन लाभ के योग

Mesh Rashifal 18 July 2026: वरियान योग से चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत, नौकरी में बदलाव और बिजनेस में बड़े धन लाभ के योग

Aries Horoscope 18 July 2026: आज मेष राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का महालाभ, नौकरी में बदलाव और बिजनेस में होगा बड़ा धन लाभ. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 18 July 2026: शनिवार के दिन, 18 जुलाई 2026 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहेगी. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा.

चंद्रमा आज रात तक आपकी राशि से चौथे भाव (सुख स्थान) में संचार करेंगे. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे अच्छा है. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के मामले में आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. नए टैक्स नियमों को समझने की आपकी क्षमता आपको टैक्स बचाने में मदद करेगी, जिससे व्यापार में अच्छी वित्तीय बचत होगी. रिटेलर्स (फुटकर व्यापारियों) के लिए आज दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ सकती है. ऐसे में अपनी इन्वेंट्री का सही मैनेजमेंट आपका मुनाफा कई गुना बढ़ा देगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ असर से नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे. आईटी (IT) और डेटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आपकी करियर ग्रोथ के रास्ते खोल देगा. संडे की छुट्टी होने के बावजूद आप कुछ नया और प्रोडक्टिव काम पूरा करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

हाइर स्टडीज (उच्च शिक्षा) के लिए कोशिश कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. जो स्टूडेंट्स विदेश या बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए 'स्टेटमेंट ऑफ पर्पस' (SOP) लिखने में परेशान थे, आज उनका राइटिंग फ्लो बहुत अच्छा रहेगा. आप अपने गोल्स और अचीवमेंट्स को पूरी स्पष्टता के साथ लिख पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और लव लाइफ के मामले में आज का दिन बेहद शांतिपूर्ण रहेगा. स्वभाव में शालीनता होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे. जीवनसाथी के साथ घर के किसी जरूरी मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी. करियर में मिल रहे पॉजिटिव संकेतों से मन खुश रहेगा. रात के समय रहने वाले ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए थोड़ा आराम जरूर करें.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन सुबह के समय तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें.

FAQs 

Q1. आज वृषभ राशि वालों को करियर में क्या बड़ा मौका मिलेगा?
Ans. आईटी और डेटा एनालिसिस से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो उनके करियर के लिए बहुत शुभ रहेगा.

Q2. व्यापारियों को आज किस चीज से सबसे ज्यादा फायदा होगा?
Ans. नए टैक्स नियमों को समझकर आप टैक्स बचाने में सफल रहेंगे और रिटेलर्स के लिए इन्वेंट्री का सही मैनेजमेंट आज बड़ा मुनाफा लाएगा.

Q3. आज के दिन कौन सा समय शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है?
Ans. आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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