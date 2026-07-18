Aaj Ka Mesh Rashifal 18 July 2026: शनिवार के दिन, 18 जुलाई 2026 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहेगी. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा.

चंद्रमा आज रात तक आपकी राशि से चौथे भाव (सुख स्थान) में संचार करेंगे. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे अच्छा है. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के मामले में आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. नए टैक्स नियमों को समझने की आपकी क्षमता आपको टैक्स बचाने में मदद करेगी, जिससे व्यापार में अच्छी वित्तीय बचत होगी. रिटेलर्स (फुटकर व्यापारियों) के लिए आज दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ सकती है. ऐसे में अपनी इन्वेंट्री का सही मैनेजमेंट आपका मुनाफा कई गुना बढ़ा देगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ असर से नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे. आईटी (IT) और डेटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आपकी करियर ग्रोथ के रास्ते खोल देगा. संडे की छुट्टी होने के बावजूद आप कुछ नया और प्रोडक्टिव काम पूरा करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

हाइर स्टडीज (उच्च शिक्षा) के लिए कोशिश कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. जो स्टूडेंट्स विदेश या बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए 'स्टेटमेंट ऑफ पर्पस' (SOP) लिखने में परेशान थे, आज उनका राइटिंग फ्लो बहुत अच्छा रहेगा. आप अपने गोल्स और अचीवमेंट्स को पूरी स्पष्टता के साथ लिख पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और लव लाइफ के मामले में आज का दिन बेहद शांतिपूर्ण रहेगा. स्वभाव में शालीनता होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे. जीवनसाथी के साथ घर के किसी जरूरी मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

आज आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी. करियर में मिल रहे पॉजिटिव संकेतों से मन खुश रहेगा. रात के समय रहने वाले ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए थोड़ा आराम जरूर करें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

ब्राउन भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 6

6 आज का उपाय: शनिवार के दिन सुबह के समय तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. आज वृषभ राशि वालों को करियर में क्या बड़ा मौका मिलेगा?

Ans. आईटी और डेटा एनालिसिस से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो उनके करियर के लिए बहुत शुभ रहेगा.

Q2. व्यापारियों को आज किस चीज से सबसे ज्यादा फायदा होगा?

Ans. नए टैक्स नियमों को समझकर आप टैक्स बचाने में सफल रहेंगे और रिटेलर्स के लिए इन्वेंट्री का सही मैनेजमेंट आज बड़ा मुनाफा लाएगा.

Q3. आज के दिन कौन सा समय शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है?

Ans. आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है.

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