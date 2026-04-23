Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मकर राशि वालों को शक्ति, स्फूर्ति व शत्रुओं से मिलेगी राहत।

सर्वार्थ सिद्धि योग से रुके कार्य होंगे पूरे, करियर में मिलेगी ऊर्जा।

छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी होगी शुरुआत, रिश्तों में स्थिरता।

सेहत रहेगी उत्तम, व्यापार में पार्टनर की निजी जिंदगी से बचें।

Aaj ka Makar Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन शक्ति और स्फूर्ति से भरा रहेगा. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (6th House) में गोचर कर रहे हैं, जो कि शत्रु और रोग का स्थान है. इसके प्रभाव से आपको ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है.

आज धृति, गजकेसरी और विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलने से आपके अटके काम गति पकड़ेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में है. बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी, लेकिन समय का सदुपयोग करना आपकी अपनी कार्यक्षमता पर निर्भर करेगा. बिजनेसमैन के लिए आज एक विशेष सलाह है: अपने बिजनेस पार्टनर की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा व्यापारिक संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने का यह सही समय है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों वाला है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जावान और फुर्तीले महसूस करेंगे. एंप्लॉयड पर्सन अपने कार्यों को बहुत तेजी से निपटा लेंगे, जिससे आपके पास अतिरिक्त समय बचेगा. सरकारी कर्मचारियों के लिए आज कार्यभार बढ़ सकता है, जिसे समय पर पूरा करना आपके लिए एक कड़ी चुनौती होगी. अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करने के लिए यह एक अच्छा अवसर है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत करने का है. यदि आप किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही उस पर काम करना शुरू कर दें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का मंत्र "सरलता" है. अपने स्वभाव में विनम्रता और सादगी लाएं, क्योंकि अहंकार आपके विकास में बाधा बन सकता है. सीनियर्स का सम्मान करें, उनके अनुभव से आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद है. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य बना रहेगा. प्रेमी युगलों (Love Birds) के लिए दिन सामान्य रहेगा, रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने का योग बन सकता है. शाम का समय जीवनसाथी के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सितारे बुलंद हैं. आपके अंदर एक गजब की फुर्ती और उत्साह रहेगा. छठा चंद्रमा पुरानी बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करेगा. स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभकारी और तनावमुक्त रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में भगवान शिव को जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. मकर राशि वालों को आज शत्रुओं से कैसे राहत मिलेगी?

आज छठे भाव का चंद्रमा आपके विरोधियों को शांत करेगा और छिपे हुए शत्रुओं का पर्दाफाश होगा.

2. सरकारी कर्मचारियों के लिए आज क्या चुनौती है?

अत्यधिक कार्यभार के कारण आपको समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है.

3. आज बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों को कैसे बेहतर रखें?

व्यावसायिक मामलों तक ही सीमित रहें और उनके व्यक्तिगत जीवन में दखल देने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.