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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 18 July 2026: सिंह राशि वालों को वरियान योग से मिलेगी तरक्की, बड़े मुनाफे के चक्कर में छोटे निवेश को न करें इग्नोर

Singh Rashifal 18 July 2026: सिंह राशि वालों को वरियान योग से मिलेगी तरक्की, बड़े मुनाफे के चक्कर में छोटे निवेश को न करें इग्नोर

Leo Horoscope 18 July 2026: आज सिंह राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, पैतृक बिजनेस में इनोवेटिव काम से होगी उन्नति. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के अनुसार आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी सिंह राशि (प्रथम भाव) में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस स्थिति के कारण आज आपके भीतर परिस्थितियों के अनुसार खुद को जल्दी ढालने की गजब की क्षमता बढ़ेगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है. वरियान योग बनने से आपके बिजनेस की उन्नति और तरक्की का समय आ गया है, इसलिए अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें. जो लोग अपने पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) यानी पारिवारिक बिजनेस में शामिल होने जा रहे हैं, वे आज अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें और कुछ नया व इनोवेटिव करने की कोशिश करें. वित्तीय मामलों में आज एक विशेष सावधानी बरतनी होगी; दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) और बड़े लाभ के लालच में आज छोटे निवेश और छोटे फायदों को इग्नोर बिल्कुल न करें, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. आज आपके लिए आय के साथ-साथ खर्च के भी नए रास्ते बनते दिख रहे हैं, इसलिए पहले से ही हाथ समेटकर (बजट बनाकर) चलें. आज व्यापार में मनचाहा मुनाफा कमाने के लिए आपको एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला और शांति से बिताने का है. एंप्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल कार्यों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा; आपको बस अपने काम पर पूरी तरह फोकस करने की जरूरत है. वर्कप्लेस पर आज सहकर्मियों (Coworkers) के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद या बहसबाजी से पूरी तरह बचें, वरना दफ्तर में आपकी इमेज (छवि) खराब हो सकती है, जिसका सीधा और नकारात्मक असर आपके करियर और भविष्य के प्रमोशन पर भी पड़ सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव से बचने का है. पढ़ाई के दबाव के बीच मन की शांति के लिए आज आप पूजा-पाठ का सहारा ले सकते हैं या कोई अच्छी धार्मिक-आध्यात्मिक किताब पढ़ सकते हैं. इससे आपके मन को गहरी शांति मिलेगी और आपकी एकाग्रता में सुधार होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन सहयोग और तालमेल से भरा रहेगा. यदि आप पिछले कुछ समय से किसी व्यक्तिगत या प्रोफेशनल समस्या से परेशान हैं, तो आज उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा (शेयर) जरूर करें. आपके घर के लोग आपकी उस समस्या का कोई न कोई बेहतरीन हल निकालने में आपकी बड़ी मदद करेंगे. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ भी वीकेंड का समय शांतिपूर्ण बीतेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

रात तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आज आपको मानसिक अशांति, सिरदर्द या एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. आध्यात्मिक पुस्तकों के पाठन और परिवार के सहयोग से आपका तनाव कम होगा. शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही माता-पिता या घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें, इससे बिजनेस की बाधाएं दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 18 जुलाई 2026 को सिंह राशि के व्यापारियों को निवेश के मामले में क्या सलाह दी गई है?
Ans. आज बड़े और लॉन्ग-टर्म मुनाफे के लालच में छोटे निवेश या छोटे आर्थिक लाभ को नजरअंदाज न करें, अन्यथा व्यापार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात का विशेष ध्यान रखना होगा?
Ans. आज कार्यक्षेत्र पर सहकर्मियों के साथ किसी भी बहस या विवाद से दूर रहें, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है जिसका असर आपके करियर पर पड़ेगा.

Q3. आज सिंह राशि के छात्रों को मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. प्रतियोगी छात्रों को आज मन को शांत रखने के लिए पूजा-पाठ करना चाहिए या कोई धार्मिक/मोटिवेशनल पुस्तक पढ़नी चाहिए, इससे उनका मानसिक तनाव दूर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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