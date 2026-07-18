Aaj Ka Kanya Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का शुभ संयोग बन रहा है.

आज रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (खर्च व बाहरी स्थान) में गोचर करेंगे. 12वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण आज कन्या राशि के जातकों को फालतू के खर्चों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के मामले में आज कन्या राशि के व्यापारियों को बहुत ज्यादा संभलकर चलने की जरूरत है. आज किसी से भी कर्ज (लोन) लेते या देते समय पूरी सावधानी बरतें; पैसों का हर लेनदेन बिना लिखा-पढ़ी (कागजी कार्रवाई) के बिल्कुल न करें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा; किसी भी माल को बाहर भेजने या मंगाने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. आज आपके मन में बिजनेस को लेकर द्वंद्व (कंफ्यूजन) की स्थिति बन सकती है. व्यापार में दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखना आपके दुख का कारण बन सकता है, इसलिए आत्मनिर्भर होकर फैसले लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है. ऑफिस में काम को लेकर तनिक भी लापरवाही न बरतें और दफ्तर के नियमों का उल्लंघन बिल्कुल न करें. आज गलतियां ज्यादा होने पर बॉस नाराज हो सकते हैं और नौकरी पर आंच आ सकती है. ग्रहों की स्थिति के कारण नौकरीपेशा लोगों के मन में आज अजीब सी उलझन बनी रह सकती है. ऐसे में मन को शांत रखने के लिए काम के बीच में अपने पसंदीदा कामों या हॉबी को थोड़ा समय देने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा अशांत रह सकता है. ग्रहण दोष के प्रभाव से पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी और मन इधर-उधर भटकेगा. इस मानसिक भटकाव से बचने के लिए छात्र भगवान का स्मरण करते रहें. अगर आप कोई मंत्र जाप या ध्यान (मेडिटेशन) करते हैं, तो आज उसकी अवधि थोड़ी बढ़ा दें; इससे मन को शांति मिलेगी और पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सूझबूझ से काम लेना होगा. रात तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण घर में कलह या अशांति का माहौल बन सकता है. लेकिन आप अपनी समझदारी दिखाते हुए वाद-विवाद की स्थिति पैदा न होने दें और हर बात को शांति से सुलझाने की कोशिश करें. आज का दिन फाइनेंशियल प्लानिंग (आर्थिक योजना) के लिए अच्छा है. परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बजट बनाएं और अपने साथ-साथ घर के बाकी सदस्यों को भी बचत (सेविंग) करने की आदत डालने की सलाह दें.

12वें भाव में चंद्रमा के होने और ग्रहण दोष के कारण आज आपको अत्यधिक मानसिक तनाव, सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. फालतू के खर्चों और दफ्तर की उलझन को दिमाग पर हावी न होने दें. शाम के समय योग या मेडिटेशन करें और पर्याप्त नींद लें.

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

रेड (लाल) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 6

6 आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या छाते का दान करें.

FAQs

Q1. 18 जुलाई 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को पैसों के मामले में क्या सलाह दी गई है?

Ans. आज चंद्रमा 12वें भाव में हैं, इसलिए किसी को भी कर्ज देने या लेने से बचें और पैसों का सारा लेनदेन पक्के कागजी दस्तावेज या लिखा-पढ़ी के साथ ही करें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या चुनौती मिल सकती है?

Ans. आज काम में लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करने से बचें; गलतियां अधिक होने पर बॉस कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए पूरी सजगता से काम करें.

Q3. आज के ग्रहण दोष का पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ सकता है?

Ans. रात 11:59 तक रहने वाला ग्रहण दोष घर में कलह या बहसबाजी पैदा कर सकता है, जिससे बचने के लिए आपको अपनी समझदारी से काम लेते हुए बातचीत को शांति से सुलझाना होगा.

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