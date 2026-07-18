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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 18 July 2026: कन्या राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें बड़ी सावधानी, ग्रहण दोष बढ़ा सकता है मानसिक उलझन

Kanya Rashifal 18 July 2026: कन्या राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें बड़ी सावधानी, ग्रहण दोष बढ़ा सकता है मानसिक उलझन

Virgo Horoscope 18 July 2026: आज कन्या राशि वालों को पैसों के लेनदेन और ऑफिस के काम में बरतनी होगी बड़ी सावधानी, बढ़ सकते हैं फालतू के खर्च. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का शुभ संयोग बन रहा है.

आज रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (खर्च व बाहरी स्थान) में गोचर करेंगे. 12वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण आज कन्या राशि के जातकों को फालतू के खर्चों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के मामले में आज कन्या राशि के व्यापारियों को बहुत ज्यादा संभलकर चलने की जरूरत है. आज किसी से भी कर्ज (लोन) लेते या देते समय पूरी सावधानी बरतें; पैसों का हर लेनदेन बिना लिखा-पढ़ी (कागजी कार्रवाई) के बिल्कुल न करें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा; किसी भी माल को बाहर भेजने या मंगाने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. आज आपके मन में बिजनेस को लेकर द्वंद्व (कंफ्यूजन) की स्थिति बन सकती है. व्यापार में दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखना आपके दुख का कारण बन सकता है, इसलिए आत्मनिर्भर होकर फैसले लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है. ऑफिस में काम को लेकर तनिक भी लापरवाही न बरतें और दफ्तर के नियमों का उल्लंघन बिल्कुल न करें. आज गलतियां ज्यादा होने पर बॉस नाराज हो सकते हैं और नौकरी पर आंच आ सकती है. ग्रहों की स्थिति के कारण नौकरीपेशा लोगों के मन में आज अजीब सी उलझन बनी रह सकती है. ऐसे में मन को शांत रखने के लिए काम के बीच में अपने पसंदीदा कामों या हॉबी को थोड़ा समय देने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा अशांत रह सकता है. ग्रहण दोष के प्रभाव से पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी और मन इधर-उधर भटकेगा. इस मानसिक भटकाव से बचने के लिए छात्र भगवान का स्मरण करते रहें. अगर आप कोई मंत्र जाप या ध्यान (मेडिटेशन) करते हैं, तो आज उसकी अवधि थोड़ी बढ़ा दें; इससे मन को शांति मिलेगी और पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सूझबूझ से काम लेना होगा. रात तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण घर में कलह या अशांति का माहौल बन सकता है. लेकिन आप अपनी समझदारी दिखाते हुए वाद-विवाद की स्थिति पैदा न होने दें और हर बात को शांति से सुलझाने की कोशिश करें. आज का दिन फाइनेंशियल प्लानिंग (आर्थिक योजना) के लिए अच्छा है. परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बजट बनाएं और अपने साथ-साथ घर के बाकी सदस्यों को भी बचत (सेविंग) करने की आदत डालने की सलाह दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

12वें भाव में चंद्रमा के होने और ग्रहण दोष के कारण आज आपको अत्यधिक मानसिक तनाव, सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. फालतू के खर्चों और दफ्तर की उलझन को दिमाग पर हावी न होने दें. शाम के समय योग या मेडिटेशन करें और पर्याप्त नींद लें.

  • भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या छाते का दान करें.

FAQs

Q1. 18 जुलाई 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को पैसों के मामले में क्या सलाह दी गई है?
Ans. आज चंद्रमा 12वें भाव में हैं, इसलिए किसी को भी कर्ज देने या लेने से बचें और पैसों का सारा लेनदेन पक्के कागजी दस्तावेज या लिखा-पढ़ी के साथ ही करें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या चुनौती मिल सकती है?
Ans. आज काम में लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करने से बचें; गलतियां अधिक होने पर बॉस कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए पूरी सजगता से काम करें.

Q3. आज के ग्रहण दोष का पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ सकता है?
Ans. रात 11:59 तक रहने वाला ग्रहण दोष घर में कलह या बहसबाजी पैदा कर सकता है, जिससे बचने के लिए आपको अपनी समझदारी से काम लेते हुए बातचीत को शांति से सुलझाना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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