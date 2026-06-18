Aaj ka Makar Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपना डंका बजाने और ऐतिहासिक मुनाफा कमाने का साबित होगा. व्याघात योग बनने से, बिजनेस में आपके द्वारा पूर्व में किए गए कड़े 'हार्ड वर्क' (कठिन परिश्रम) का आज आपको शत-प्रतिशत बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट (सकारात्मक परिणाम) बाजार में मिलेगा. बिजनेसमैन के लिए आज व्यापार में बंपर लाभ के मजबूत संकेत हैं; विशेष रूप से विदेशी मुद्रा या 'इंटरनेशनल क्लाइंट्स' (अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों) के साथ होने वाले सौदों से आपको बहुत बड़ा वित्तीय फायदा अचानक हासिल होगा. बाजार में अपनी साख को और ज्यादा सफल बनाने के लिए पूरी लगन से निरंतर प्रयास जारी रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से टीमवर्क में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए गुरुवार का दिन प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक क्लियर करने और अधिकारियों की वाहवाही लूटने का रहेगा. आज ऑफिस में आप अपनी कुशल 'टीम वर्क' (Team Work) और अपने गजब के 'टैलेंट' (हुनर) के बल पर, किसी बहुत बड़े ऑफिशियल प्रोजेक्ट को समय से पहले कम्प्लीट करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे; जिससे दफ्तर में आपकी वैल्यू बढ़ेगा.

ग्रहों की इस शानदार अनुकूल स्थिति को देखते हुए, आज नए कर्मचारियों (New Employees) की कोई बहुत पुरानी और दबी हुई कोई मुख्य इच्छा मैनेजमेंट के सहयोग से पूरी करने का शानदार मौका मिलेगा. यदि आज ऑफिस के किसी जरूरी काम को लेकर आपको अचानक कोई 'ऑफिशियल यात्रा' करनी पड़ती है, तो उसमें ज़रा सी भी आनाकानी बिल्कुल न करें, क्योंकि यह यात्रा आपके प्रमोशन का रास्ता साफ करेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े प्रयासों को और ज्यादा बढ़ाने का कड़ा संदेश दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. गुरु पुष्य नक्षत्र के महाशुभ संयोग होने से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपने करियर में ग्रोथ लाने के लिए अपनी 'पॉजिटिव थिंकिंग' (सकारात्मक सोच) के साथ-साथ थोड़े और ज्यादा कड़े प्रयास व निरंतर अभ्यास करने होंगे; क्योंकि हमेशा याद रखें कठिन और प्रामाणिक परिश्रम से ही आप मनमुताबिक बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव और आपसी समझ बढ़ाने का संकेत दे रहा है. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी; लेकिन आज किसी पुरानी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच मामूली मनमुटाव या वैचारिक मतभेद होने की आशंका भी बनी हुई है; इसलिए गुस्से पर पूरा काबू रखें और शांत रहें. सामाजिक स्तर पर आज आपको किसी बड़ी व चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी या कार्य में शामिल होना पड़ सकता है, जिसमें बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. इंटरनेशनल क्लाइंट्स से बड़ा लाभ होने और टैलेंट की सराहना होने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, पुष्य नक्षत्र की शुभता पाने और दांपत्य शांति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त पूजन करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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