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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 18 June 2026: मकर राशि व्याघात और गजकेसरी योग से विदेशी क्लाइंट्स से होगा बंपर लाभ, कड़े परिश्रम का मिलेगा मीठा फल

Aaj ka Makar Rashifal 18 June 2026: मकर राशि व्याघात और गजकेसरी योग से विदेशी क्लाइंट्स से होगा बंपर लाभ, कड़े परिश्रम का मिलेगा मीठा फल

Capricorn Horoscope 18 June 2026: व्याघात योग से इंटरनेशनल क्लाइंट्स से होगा बंपर फायदा, क्या गुरुवार को टीम वर्क के दम पर प्रोजेक्ट पूरा करने में मिलेगी बड़ी सफलता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात  योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपना डंका बजाने और ऐतिहासिक मुनाफा कमाने का साबित होगा. व्याघात योग बनने से, बिजनेस में आपके द्वारा पूर्व में किए गए कड़े 'हार्ड वर्क' (कठिन परिश्रम) का आज आपको शत-प्रतिशत बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट (सकारात्मक परिणाम) बाजार में मिलेगा. बिजनेसमैन के लिए आज व्यापार में बंपर लाभ के मजबूत संकेत हैं; विशेष रूप से विदेशी मुद्रा या 'इंटरनेशनल क्लाइंट्स' (अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों) के साथ होने वाले सौदों से आपको बहुत बड़ा वित्तीय फायदा अचानक हासिल होगा. बाजार में अपनी साख को और ज्यादा सफल बनाने के लिए पूरी लगन से निरंतर प्रयास जारी रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से टीमवर्क में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए गुरुवार का दिन प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक क्लियर करने और अधिकारियों की वाहवाही लूटने का रहेगा. आज ऑफिस में आप अपनी कुशल 'टीम वर्क' (Team Work) और अपने गजब के 'टैलेंट' (हुनर) के बल पर, किसी बहुत बड़े ऑफिशियल प्रोजेक्ट को समय से पहले कम्प्लीट करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे; जिससे दफ्तर में आपकी वैल्यू बढ़ेगा. 

ग्रहों की इस शानदार अनुकूल स्थिति को देखते हुए, आज नए कर्मचारियों (New Employees) की कोई बहुत पुरानी और दबी हुई कोई मुख्य इच्छा मैनेजमेंट के सहयोग से पूरी करने का शानदार मौका मिलेगा. यदि आज ऑफिस के किसी जरूरी काम को लेकर आपको अचानक कोई 'ऑफिशियल यात्रा' करनी पड़ती है, तो उसमें ज़रा सी भी आनाकानी बिल्कुल न करें, क्योंकि यह यात्रा आपके प्रमोशन का रास्ता साफ करेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े प्रयासों को और ज्यादा बढ़ाने का कड़ा संदेश दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. गुरु पुष्य नक्षत्र के महाशुभ संयोग होने से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपने करियर में ग्रोथ लाने के लिए अपनी 'पॉजिटिव थिंकिंग' (सकारात्मक सोच) के साथ-साथ थोड़े और ज्यादा कड़े प्रयास व निरंतर अभ्यास करने होंगे; क्योंकि हमेशा याद रखें कठिन और प्रामाणिक परिश्रम से ही आप मनमुताबिक बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव और आपसी समझ बढ़ाने का संकेत दे रहा है. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी; लेकिन आज किसी पुरानी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच मामूली मनमुटाव या वैचारिक मतभेद होने की आशंका भी बनी हुई है; इसलिए गुस्से पर पूरा काबू रखें और शांत रहें. सामाजिक स्तर पर आज आपको किसी बड़ी व चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी या कार्य में शामिल होना पड़ सकता है, जिसमें बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. इंटरनेशनल क्लाइंट्स से बड़ा लाभ होने और टैलेंट की सराहना होने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, पुष्य नक्षत्र की शुभता पाने और दांपत्य शांति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त पूजन करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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