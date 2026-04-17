Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मकर राशि के जातकों को व्यावसायिक रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए।

कार्यस्थल पर सहकर्मियों पर आँख बंदकर भरोसा न करें।

सेहत में नसों के खिंचाव व माइग्रेन की समस्या हो सकती है।

पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद गहरा सकता है, संयम रखें।

Aaj ka Makar Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.

पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष आपके चौथे भाव में रहेगा, जो मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है. हालांकि सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे शुभ योग भी मौजूद हैं, लेकिन राहुकाल (सुबह 10:30 से 12:00) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे से बचना ही बेहतर होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. क्लाइंट्स के साथ पेमेंट को लेकर लंबी बहस होने की संभावना है, जिससे आपके पेशेवर संबंध प्रभावित हो सकते हैं. ऑडिट के दौरान पुरानी वित्तीय गड़बड़ियां सामने आने से लीगल नोटिस का खतरा बन सकता है, इसलिए अपने कागजी कामकाज को दुरुस्त रखें. प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी भी बड़ी डील को आज के लिए टालना ही समझदारी होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यस्थल पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और दबाव का सामना करना पड़ सकता है. नई तकनीक को अपनाने में हिचकिचाहट आपकी परफॉरमेंस को सीनियर्स की नजरों में कमजोर कर सकती है. सहकर्मियों पर आँख मूँदकर भरोसा न करें, क्योंकि ऑफिस में आपकी पीठ पीछे कुछ बातें आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकती हैं. अपना काम पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ करें.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन कुछ पुरानी समस्याओं को वापस ला सकता है. नसों में खिंचाव और माइग्रेन (Migraine) की समस्या उभरने से आपका पूरा दिन प्रभावित हो सकता है. ज्यादा तनाव न लें और शांत रहने की कोशिश करें. पर्याप्त नींद और समय पर भोजन करना आपकी सेहत के लिए अनिवार्य है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में चौथे चन्द्रमा के कारण सुख-सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है और संपत्ति को लेकर विवाद गहरा सकता है. दोपहर 12:02 तक विष दोष रहने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें. राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लग सकते हैं, जिससे आपकी साख दांव पर लग सकती है. निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य ही आपको अपमान से बचाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है. यूनिवर्सिटी से सूचनाएं मिलने में देरी होने के कारण आपकी आगे की प्लानिंग बिगड़ सकती है. आज किसी भी नए कोर्स या महत्वपूर्ण आवेदन के लिए दिन शुभ नहीं है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और पुरानी पढ़ाई को ही दोहराएं.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय

शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करें.

FAQs

1. मकर राशि वालों को आज किन कानूनी पचड़ों से बचना चाहिए?

आज वित्तीय ऑडिट और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात की जांच में सावधानी बरतें. भुगतान को लेकर क्लाइंट से बहस करने के बजाय शांति से बात सुलझाएं.

2. माइग्रेन के दर्द से राहत के लिए क्या करें?

तनावपूर्ण चर्चाओं से दूर रहें और ठंडे पानी का अधिक सेवन करें. यदि दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह के साथ आराम करना बेहतर होगा.

3. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक है?

ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति और विष दोष को देखते हुए आज कोई भी नया स्टार्टअप या तकनीकी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है.

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