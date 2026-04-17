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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 17 April 2026: मकर राशि कार्यस्थल पर सहकर्मियों से रहें सावधान, ऑडिट और टैक्स के मामलों में बरतें सतर्कता

Aaj ka Makar Rashifal 17 April 2026: मकर राशि कार्यस्थल पर सहकर्मियों से रहें सावधान, ऑडिट और टैक्स के मामलों में बरतें सतर्कता

Capricorn Horoscope 17 April 2026: मकर राशि वाले प्रॉपर्टी विवाद और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता रखें. माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है.जानें पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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  • मकर राशि के जातकों को व्यावसायिक रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए।
  • कार्यस्थल पर सहकर्मियों पर आँख बंदकर भरोसा न करें।
  • सेहत में नसों के खिंचाव व माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
  • पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद गहरा सकता है, संयम रखें।

Aaj ka Makar Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.

पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष आपके चौथे भाव में रहेगा, जो मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है. हालांकि सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे शुभ योग भी मौजूद हैं, लेकिन राहुकाल (सुबह 10:30 से 12:00) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे से बचना ही बेहतर होगा.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. क्लाइंट्स के साथ पेमेंट को लेकर लंबी बहस होने की संभावना है, जिससे आपके पेशेवर संबंध प्रभावित हो सकते हैं. ऑडिट के दौरान पुरानी वित्तीय गड़बड़ियां सामने आने से लीगल नोटिस का खतरा बन सकता है, इसलिए अपने कागजी कामकाज को दुरुस्त रखें. प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी भी बड़ी डील को आज के लिए टालना ही समझदारी होगी.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यस्थल पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और दबाव का सामना करना पड़ सकता है. नई तकनीक को अपनाने में हिचकिचाहट आपकी परफॉरमेंस को सीनियर्स की नजरों में कमजोर कर सकती है. सहकर्मियों पर आँख मूँदकर भरोसा न करें, क्योंकि ऑफिस में आपकी पीठ पीछे कुछ बातें आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकती हैं. अपना काम पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ करें.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन कुछ पुरानी समस्याओं को वापस ला सकता है. नसों में खिंचाव और माइग्रेन (Migraine) की समस्या उभरने से आपका पूरा दिन प्रभावित हो सकता है. ज्यादा तनाव न लें और शांत रहने की कोशिश करें. पर्याप्त नींद और समय पर भोजन करना आपकी सेहत के लिए अनिवार्य है.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में चौथे चन्द्रमा के कारण सुख-सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है और संपत्ति को लेकर विवाद गहरा सकता है. दोपहर 12:02 तक विष दोष रहने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें. राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लग सकते हैं, जिससे आपकी साख दांव पर लग सकती है. निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य ही आपको अपमान से बचाएंगे.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है. यूनिवर्सिटी से सूचनाएं मिलने में देरी होने के कारण आपकी आगे की प्लानिंग बिगड़ सकती है. आज किसी भी नए कोर्स या महत्वपूर्ण आवेदन के लिए दिन शुभ नहीं है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और पुरानी पढ़ाई को ही दोहराएं.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
 भाग्यशाली अंक: 1
 अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय
शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करें.

FAQs

1. मकर राशि वालों को आज किन कानूनी पचड़ों से बचना चाहिए?
आज वित्तीय ऑडिट और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात की जांच में सावधानी बरतें. भुगतान को लेकर क्लाइंट से बहस करने के बजाय शांति से बात सुलझाएं.

2. माइग्रेन के दर्द से राहत के लिए क्या करें?
तनावपूर्ण चर्चाओं से दूर रहें और ठंडे पानी का अधिक सेवन करें. यदि दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह के साथ आराम करना बेहतर होगा.

3. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक है?
ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति और विष दोष को देखते हुए आज कोई भी नया स्टार्टअप या तकनीकी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Apr 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Capricorn Horoscope. Makar Rashifal

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों को आज किन कानूनी पचड़ों से बचना चाहिए?

आज वित्तीय ऑडिट और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात की जांच में सावधानी बरतें. भुगतान को लेकर क्लाइंट से बहस करने के बजाय शांति से बात सुलझाएं.

माईग्रेन के दर्द से राहत के लिए क्या करें?

तनावपूर्ण चर्चाओं से दूर रहें और ठंडे पानी का अधिक सेवन करें. यदि दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह के साथ आराम करना बेहतर होगा.

क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक है?

ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति और विष दोष को देखते हुए आज कोई भी नया स्टार्टअप या तकनीकी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है.

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है.

विद्यार्थियों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है. यूनिवर्सिटी से सूचनाएं मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें.

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