करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद किसी विशेष कार्य या जिम्मेदारी को लेकर चिंता हो सकती है. ऐसे में सीनियर का सहयोग लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. ओवर-स्मार्ट बनने से बचें, क्योंकि इससे सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और आप टीम वर्क में पीछे रह सकते हैं.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. विरोधी आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर डील और दस्तावेज पर ध्यान दें. कानूनी मामलों में नए दांव-पेच सीखने और सतर्क रहने की जरूरत है. खर्च अधिक रहेंगे और जरूरी खर्च पूरे करने के लिए बचत भी खर्च करनी पड़ सकती है. मेहमानों के आने से भी खर्च बढ़ सकता है.
हेल्थ राशिफल
सेहत को लेकर आज अलर्ट रहने की जरूरत है. तनाव, थकान या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन आपको बेहतर महसूस कराएगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में शांति बनाए रखना आज सबसे जरूरी है. गुस्से पर काबू रखें, वरना बात बिगड़ सकती है. वैवाहिक जीवन में किसी चिंता को जीवनसाथी से साझा करें, इससे मन हल्का होगा और समाधान भी मिलेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल
आईटीआई और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को करियर को लेकर चिंता रह सकती है. खुद पर भरोसा रखें और निरंतर मेहनत करें, स्थिति जल्द सुधरेगी. सामाजिक कार्यों में ऊर्जा अच्छी रहेगी, बस उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: पर्पल
उपाय: आज शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं और तनाव कम होंगे.
FAQs
1. क्या आज कोई नया निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा.
2. क्या नौकरी में परेशानी हो सकती है?
थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन सीनियर्स की मदद से काम संभल जाएगा.
3. क्या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है?
यदि आप शांत रहेंगे और बातचीत करेंगे तो तनाव कम हो जाएगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.