हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 16 January 2026: मकर राशि के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन, पैसों और कानूनी मामलों में सावधानी जरूरी

Makar Rashifal 16 January 2026: मकर राशि के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन, पैसों और कानूनी मामलों में सावधानी जरूरी

Capricorn Horoscope 16 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Jan 2026 03:30 AM (IST)
Capricorn Rashifal 16 January 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित है, जिससे खर्च, चिंता और कानूनी मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन समझदारी और धैर्य से आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं.

करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद किसी विशेष कार्य या जिम्मेदारी को लेकर चिंता हो सकती है. ऐसे में सीनियर का सहयोग लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. ओवर-स्मार्ट बनने से बचें, क्योंकि इससे सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और आप टीम वर्क में पीछे रह सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. विरोधी आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर डील और दस्तावेज पर ध्यान दें. कानूनी मामलों में नए दांव-पेच सीखने और सतर्क रहने की जरूरत है. खर्च अधिक रहेंगे और जरूरी खर्च पूरे करने के लिए बचत भी खर्च करनी पड़ सकती है. मेहमानों के आने से भी खर्च बढ़ सकता है.

हेल्थ राशिफल

सेहत को लेकर आज अलर्ट रहने की जरूरत है. तनाव, थकान या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन आपको बेहतर महसूस कराएगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में शांति बनाए रखना आज सबसे जरूरी है. गुस्से पर काबू रखें, वरना बात बिगड़ सकती है. वैवाहिक जीवन में किसी चिंता को जीवनसाथी से साझा करें, इससे मन हल्का होगा और समाधान भी मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

आईटीआई और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को करियर को लेकर चिंता रह सकती है. खुद पर भरोसा रखें और निरंतर मेहनत करें, स्थिति जल्द सुधरेगी. सामाजिक कार्यों में ऊर्जा अच्छी रहेगी, बस उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: पर्पल

उपाय: आज शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं और तनाव कम होंगे.

FAQs

1. क्या आज कोई नया निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

2. क्या नौकरी में परेशानी हो सकती है?
थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन सीनियर्स की मदद से काम संभल जाएगा.

3. क्या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है?
यदि आप शांत रहेंगे और बातचीत करेंगे तो तनाव कम हो जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Jan 2026 03:30 AM (IST)
Embed widget