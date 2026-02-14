हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka makar Rashifal 14 February 2026: मकर राशि आज का दिन है थोड़ा भारी, निवेश और कानूनी मामलों में बरतें पूरी सावधानी

Capricorn Horoscope 14 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 14 Feb 2026 03:58 AM (IST)
Makar Rashifal 14 February 2026 in Hindi: मकर राशिफल (Capricorn Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयोग है. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार "अग्निपरीक्षा" के समान रह सकता है. चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जो भारी खर्च, कानूनी उलझन और मानसिक तनाव का कारक माना जाता है. साथ ही, आज आपकी राशि पर अशुभ योगों का साया रहने से हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

कल की एसिडिटी की समस्या में आज सुधार देखने को मिल सकता है, बशर्ते आपने खान-पान पर नियंत्रण रखा हो. हालांकि, आज नींद की कमी और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. ठंडे पानी से आंखों को धोना और स्क्रीन टाइम कम करना आज आपके लिए अनिवार्य है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

वित्तीय मोर्चे पर आज आपको 'रुको और देखो' की नीति अपनानी चाहिए. कल के भारी खर्चों के बाद आज निवेश का कोई भी बड़ा फैसला न लें. विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन व्यापार से जुड़े लोगों को दोपहर के बाद कोई शुभ सूचना मिल सकती है, लेकिन लेन-देन में सावधानी बरतें.

जॉब और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर कल की 'अनदेखी' आज खत्म हो सकती है. बॉस या सीनियर के साथ बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्टता से रखें. आज आपकी एनालिटिकल स्किल्स (विश्लेषणात्मक क्षमता) की सराहना होगी. हालांकि, सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गॉसिप से बचें, वरना छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है. कल की लापरवाही (रिवीजन न करना) को सुधारने का आज सुनहरा मौका है. एकाग्रता बढ़ाने के लिए शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करें. लाइब्रेरी जाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. यदि जीवनसाथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज बातचीत के जरिए उसे सुलझाया जा सकता है. शाम के समय किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा या घर में पूजा-पाठ का माहौल मन को सुकून देगा.

  • भाग्यशाली रंग: गहरा स्लेटी (Grey)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ समय: दोपहर 1:30 से 3:00 बजे तक (महत्वपूर्ण कार्य टालें)
  • अचूक उपाय: पक्षियों को दाना डालें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 11 बार जाप करें.

(FAQs)

1. आज मानसिक शांति के लिए क्या करें?
    आज चंद्रमा 12वें भाव में है, इसलिए मेडिटेशन और कम बोलना आपके तनाव को 50% तक कम कर सकता है.

2. क्या आज नया व्यापार शुरू करना ठीक है?
    आज का दिन नए निवेश के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, प्लानिंग करें लेकिन क्रियान्वयन कल पर टालें.

3. रिश्तों में सुधार कैसे होगा?
    पुराने मुद्दों को कुरेदने के बजाय वर्तमान पर ध्यान दें और सुनने की आदत डालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Feb 2026 03:58 AM (IST)
