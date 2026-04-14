Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मकर राशि वालों के लिए आर्थिक योजनाओं को नई दिशा मिलेगी।

तकनीकी और अनुसंधान के कार्यों में अपार सफलता प्राप्त होगी।

नौकरीपेशा जातक कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने में सफल रहेंगे।

विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचार, करियर की चिंताएं समाप्त होंगी।

Aaj ka Makar Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए वैश्विक स्तर पर चमकने और आर्थिक योजनाओं को नई दिशा देने वाला है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (धन व कुटुंब भाव) में गोचर कर रहे हैं. दूसरे भाव का चंद्रमा धन संचय के लिए अच्छा है, लेकिन राहु के साथ होने से बना ग्रहण दोष आपको पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतने की चेतावनी भी दे रहा है. वाशि, सुनफा, पराक्रम और शुक्ल योग का साथ आपको तकनीकी और अनुसंधान के कार्यों में अपार सफलता दिलाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है. जो जातक रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई नया पेटेंट हासिल हो सकता है, जिससे आपकी मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी. किसी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी या इवेंट में आपके प्रोडक्ट को ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी, जिससे बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने के प्रबल योग हैं. यदि आप किसी नई जॉइंट वेंचर डील पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) सबसे श्रेष्ठ है. पैसों के बड़े लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. ऑफिस में सीनियर्स आपके निर्णयों पर पूरा भरोसा जताएंगे और आपको काम करने की पूरी आजादी देंगे. नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से आपकी कार्यक्षमता में क्रांतिकारी सुधार आएगा, जिसकी चर्चा पूरे विभाग में होगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अच्छा है; सोशल मीडिया पर आपकी सौम्य छवि और तार्किक पोस्ट्स की वजह से न्यूट्रल वोटर्स का झुकाव आपकी ओर बढ़ेगा. कलाकारों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ समाचार लेकर आया है. संतान की करियर संबंधी चिंताएं आज समाप्त होंगी. उन्हें किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश या नई नौकरी मिलने की खुशखबरी मिल सकती है. उनकी लंबे समय की मेहनत आज किसी बड़ी उपलब्धि के रूप में रंग लाएगी. शोध कार्यों (Research) से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. यदि आप किसी को पसंद करते हैं और मन ही मन प्रेम करते हैं, तो आज अपनी भावनाओं का इजहार करना आपके हक में रहेगा. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता आज आपको सुखद परिणाम देगी. उत्तर दिशा की यात्रा करना आज आपके लिए मंगलकारी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आँखों और दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखें. दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के दौरान किसी से भी वाद-विवाद करने से बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी कलर: पर्पल (Purple)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

आज का विशेष उपाय: ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

FAQs

1. आज निवेश के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय निवेश और नए व्यापारिक समझौतों के लिए अत्यंत शुभ है.

2. बिजनेस में वैश्विक लाभ के क्या संकेत हैं?

सितारे बता रहे हैं कि आज आपके प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है और बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की संभावना है.

3. ग्रहण दोष से बचने के लिए पैसों के लेन-देन में क्या करें?

आज किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें और पैसों से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें दो बार जरूर पढ़ें.

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