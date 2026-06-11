Aaj ka Makar Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. बाजार का 'फाइनेंशियल प्रेशर' (आर्थिक दबाव) आज आपके लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण साबित हो सकता है; और आप गहरे सोच में डूब सकते हैं कि वर्तमान में बिजनेस को सुचारू रूप से चलाना इतना महंगा कैसे हो गया, जिससे दैनिक कैश फ्लो पूरी तरह डिस्टर्ब (प्रभावित) हो सकता है. प्रतिद्वंद्वियों और जलने वाले कॉम्पिटिटर्स की गंदी चालों के कारण आज आपको बाजार में ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए भारी डिस्काउंट (छूट) देना पड़ सकता है, जिससे आपका वित्तीय संतुलन बिगड़ने की पूरी आशंका है, अपनी वर्किंग कैपिटल संभालें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और फ्रीलांसिंग कर रहे लोगों के लिए गुरुवार का दिन कड़े संघर्ष और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की सख्त हिदायत दे रहा है. आज कार्यस्थल पर आपके खिलाफ पीठ पीछे कोई गुप्त 'साजिश' रची जा सकती है, इसलिए दफ्तर में अपनी कोई भी गुप्त बातें या फाइलें किसी भी को-वर्कर के साथ भूलकर भी साझा बिल्कुल न करें, अन्यथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. मिड-लेवल मैनेजर्स (Mid-level Managers) को आज ऑफिस में बड़े शीर्ष अधिकारियों से अपनी बात कहने या मीटिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा, जिससे दफ्तर में आपकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी.

आपको महसूस हो सकता है कि करियर की ग्रोथ पूरी तरह रुकी हुई है और भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप वहीं के वहीं हैं; यह कड़वा अनुभव आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ सकता है, धैर्य रखें, समय बदलेगा. फ्रीलांसर्स को आज क्लाइंट की तरफ से घोस्टिंग (काम कराकर गायब हो जाना) के कारण गंभीर परेशानी होगी; काम पूरा करने के बाद भी क्लाइंट रिप्लाई नहीं करेगा, जिससे पेमेंट पूरी तरह रिस्क में आ जाएगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी लेकर आया है. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. पढ़ाई के प्रति आपकी आज की ज़रा सी भी 'लापरवाही' आपके अपकमिंग परीक्षा परिणाम (Exam Result) को भारी खतरे में डाल सकती है; क्योंकि पिछले काफी समय से नियमित 'रिवीजन' (पुनरावृत्ति) न करने की आपकी जो पुरानी खराब आदत है, आज वह आपको बहुत भारी और बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है; सुस्ती त्यागें और आज से ही कड़ा अभ्यास शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ और समर्पण दिखाने का है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घर में माता जी या किसी बुजुर्ग महिला की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगी. हालांकि, मैरिड लाइफ में आज अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की बारीक भावनाओं को अच्छे से समझने से आपसी प्यार और बढ़ेगा; रिश्ते में पुरानी कड़वाहट दूर होकर गर्मजोशी वापस लौट आएगी, यह समर्पण आपके बॉन्ड को और ज्यादा गहरा और सुंदर बना देगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, वर्किंग कैपिटल की चिंता और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र की साजिशों और क्लाइंट की घोस्टिंग के कारण भारी मानसिक बर्नआउट महसूस हो सकता है; खुद को शांत रखने के लिए पर्याप्त विश्राम लें और शिव आराधना करें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती को क्यों चढ़ाया जाता है नमकीन भोग? जानें पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

यह भी पढ़े- Mahabharat: धैर्य, सतर्कता और सही सलाह ने बदली किस्मत, जानिए पांडवों की प्रेरणादायक कथा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.