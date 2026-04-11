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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 11 April 2026: अपनी ही राशि में चन्द्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग, स्टार्टअप बिजनेस में मचेगी धूम

Aaj ka Makar Rashifal 11 April 2026: अपनी ही राशि में चन्द्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग, स्टार्टअप बिजनेस में मचेगी धूम

मकर राशि 11 अप्रैल 2026: आज चंद्रमा आपकी राशि में है. स्टार्टअप और क्रिप्टो बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Apr 2026 01:50 AM (IST)
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  • मकर राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी।
  • व्यापार में सफलता, क्रिप्टो स्टार्टअप्स को बड़ी छलांग लगेगी।
  • कार्यक्षेत्र में मेहनत से विरोधियों को जवाब मिलेगा।
  • पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सम्मान बढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता।

Aaj ka Makar Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों को छूने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि (मकर) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और मन प्रफुल्लित रहेगा. 

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे शक्तिशाली योगों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है. आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी, बस सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान सावधानी बरतें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम चमकाने में सफल रहेंगे. विकट परिस्थितियों के बावजूद आपको बिजनेस में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए रणनीतिक बदलाव आपके ब्रांड को ग्लोबल पहचान दिलाएंगे. विशेष रूप से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन आधारित स्टार्टअप्स के लिए आज का दिन बड़ी छलांग लगाने वाला है; आपकी नई लिस्टिंग सफल रहेगी और निवेशकों का भरोसा आप पर बढ़ेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और ईमानदारी आपके विरोधियों को करारा जवाब देगी. ऑफिस में कुछ लोग आपके खिलाफ बॉस और सीनियर्स के कान भरने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी उत्कृष्ट कार्यक्षमता उनकी बोलती बंद कर देगी. फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्किंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन जैकपॉट जैसा हो सकता है; किसी विदेशी क्लाइंट से बड़ा प्रोजेक्ट मिलने से आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि होगी. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी आज का दिन ट्रेंड सेट करने वाला है, आपकी पोस्ट पर रिकॉर्ड तोड़ एंगेजमेंट मिलेगी.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज आपका कद बढ़ेगा. आप अपने किसी मित्र के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में भागीदारी करेंगे, जिससे समाज में आपके परिवार का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे. घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई विधाओं को सीखने का है. जो युवा गेमिंग या ई-स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, वे आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. आपको किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए बुलावा आ सकता है. तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को अपनी रिसर्च में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आपकी एकाग्रता आज आपको लक्ष्यों के करीब ले जाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन अनुकूल है. आंखों की रोशनी में सुधार के लिए आपके द्वारा किए गए उपाय कारगर सिद्ध होंगे. अपनी डाइट में विटामिन युक्त आहार, विशेष रूप से हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं या ध्यान (Meditation) करें.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत रहने वाली है. विदेशी प्रोजेक्ट्स और व्यापारिक मुनाफे से धन का प्रवाह बना रहेगा. निवेश के लिए आज का दिन शुभ है, विशेषकर डिजिटल संपत्तियों में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. हालांकि, फिजूलखर्ची से बचें और बचत पर ध्यान दें.

भाग्यशाली विवरण और उपाय
लक्की कलर: पिंक (गुलाबी)
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 3
आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में छाया दान करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Capricorn Horoscope. Makar Rashifal

Frequently Asked Questions

11 अप्रैल 2026 को मकर राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

यह दिन मकर राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों को छूने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला होगा. आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और मन प्रफुल्लित रहेगा.

मकर राशि के लिए आज के शुभ योग और मुहूर्त क्या हैं?

आज सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे शक्तिशाली योगों का समर्थन प्राप्त होगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

व्यापार और करियर के क्षेत्र में मकर राशि वालों के लिए आज क्या विशेष है?

आज आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम चमकाएंगे और विकट परिस्थितियों के बावजूद बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी. क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के लिए यह दिन बड़ी छलांग लगाने वाला है.

मकर राशि के जातकों के लिए आज का पारिवारिक और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आपका कद बढ़ेगा. आप मित्र के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में भागीदारी करेंगे, जिससे समाज में सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी.

आज मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है?

आज का दिन नई विधाओं को सीखने का है. गेमिंग या ई-स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को रिसर्च में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

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