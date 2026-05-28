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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 29 May 2026: क्यों तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा बेहद खास, प्यार में मिलेगा नया उत्साह और रोमांटिक सरप्राइज?

Aaj ka Love Rashifal 29 May 2026: क्यों तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा बेहद खास, प्यार में मिलेगा नया उत्साह और रोमांटिक सरप्राइज?

Aaj ka Love Rashifal 29 May 2026: क्या आज आपके रिश्ते में बढ़ेगी मिठास या आएगी कोई गलतफहमी? 29 मई के लव राशिफल में जानिए किस राशि को मिलेगा रोमांटिक सरप्राइज और किसे रखना होगा धैर्य.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 28 May 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 29 May 2026: शुक्रवार का दिन प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा तुला राशि में होने से रिश्तों में संतुलन, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. वहीं बुधादित्य, शंख और परिध योग प्रेम जीवन में नई ऊर्जा भरेंगे. कुछ राशियों को प्यार में सरप्राइज मिलेगा, तो कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी दिखानी होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि – रिश्तों में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव
आज प्रेम जीवन में स्थिरता और अपनापन महसूस होगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक बातचीत रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. पुराने मनमुटाव दूर होंगे और रिश्तों में मिठास लौटेगी. आज अपने साथी की भावनाओं को समझना आपके रिश्ते को और बेहतर बनाएगा.

वृषभ राशि – प्यार में रखें धैर्य और समझदारी
आज प्रेम संबंधों में थोड़ा संयम रखने की जरूरत है. छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोग किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें, तभी प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी.

मिथुन राशि – रोमांटिक पलों से भरा रहेगा दिन
आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ लंबे समय बाद अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिल सकता है. शादीशुदा जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा.

कर्क राशि – रिश्तों में बढ़ सकती है उलझन
आज भावनाओं में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. पार्टनर आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें. शादीशुदा लोगों को परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों में सुधार आएगा और मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह राशि – पार्टनर से मिलेगा खास सरप्राइज
आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच बना रहेगा. पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज या तारीफ मिल सकती है. रिलेशनशिप में चल रही दूरियां कम होंगी और आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी. शादीशुदा लोगों के लिए शाम का समय खास रहेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है.

कन्या राशि – रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा
आज प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा. पार्टनर आपकी बातों और भावनाओं को समझेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. शादीशुदा लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा और घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आज रिश्तों में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

तुला राशि – प्यार में मिलेगा नया उत्साह
चन्द्रमा आपकी राशि में होने से आपका आकर्षण बढ़ेगा और पार्टनर आपकी ओर ज्यादा आकर्षित महसूस करेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. सिंगल लोगों को नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा और पार्टनर के साथ घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है. रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी.

वृश्चिक राशि – गलतफहमियों से रहें दूर
आज प्रेम संबंधों में सावधानी रखने की जरूरत है. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर पर शक न करें. शादीशुदा लोगों को रिश्तों में विश्वास बनाए रखना होगा. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में किसी नए रिश्ते में पड़ने से बचना चाहिए. शाम तक स्थितियां बेहतर होंगी और पार्टनर के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

धनु राशि – रोमांटिक डिनर से बढ़ेगी नजदीकियां
आज प्रेम जीवन में खुशी और उत्साह बना रहेगा. पार्टनर के साथ डिनर या घूमने का प्लान बन सकता है जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत होने की संभावना है.

मकर राशि – रिश्तों में मिलेगा भावनात्मक सहयोग
आज पार्टनर हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा और जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियां दूर होंगी और रिश्तों में समझ बढ़ेगी. सिंगल लोगों को पुराने परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है. आज रिश्तों में अहंकार से बचना जरूरी रहेगा.

कुंभ राशि – प्यार में मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट
आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशी बनी रहेगी. पार्टनर की ओर से कोई खास गिफ्ट या सरप्राइज मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और दिल की बातें खुलकर साझा करने का मौका मिलेगा.

मीन राशि – रिश्तों में आ सकती है दूरी
आज प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है. पार्टनर के साथ गलतफहमी या बहस होने की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. शादीशुदा लोगों को रिश्ते में विश्वास बनाए रखना होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. गॉसिप और दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, वरना रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 May 2026 10:00 PM (IST)
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