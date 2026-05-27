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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSuccess Tips: संतान की तरक्की और सफलता के लिए करें यह चमत्कारी उपाय, दूर होगी नकारात्मकता और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Success Tips: संतान की तरक्की और सफलता के लिए करें यह चमत्कारी उपाय, दूर होगी नकारात्मकता और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Success Tips: संतान की सफलता और तरक्की के लिए करें यह आसान आध्यात्मिक उपाय. माना जाता है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाई-करियर में सफलता मिलने लगती है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 27 May 2026 06:30 PM (IST)
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Success Tips: हर माता-पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में खूब तरक्की करे, पढ़ाई और करियर में सफलता हासिल करे और हमेशा अपने जीवन में खुशहाली से रहें. लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पूरी मेहनत करने के बावजूद बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, नौकरी में बार-बार रुकावट आती है या बिजनेस में सफलता नहीं मिल पाती है. इसके पीछे नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव या ग्रहों का प्रभाव भी एक कारण हो सकता है. ऐसे में कुछ आसान आध्यात्मिक उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने में मददगार माने जाते हैं.

माता-पिता की शुभकामनाएं और आशीर्वाद संतान के जीवन में सबसे बड़ी ताकत होते हैं. खासतौर पर मां द्वारा किए गए कुछ विशेष उपाय संतान के आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और सफलता के मार्ग को मजबूत करने वाले माने जाते हैं. अच्छी बात यह है कि यह उपाय केवल छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि 40-45 वर्ष की उम्र तक के पुत्र या पुत्री के लिए भी किया जा सकता है.

संतान की सफलता के लिए करें यह विशेष उपाय

  • सफेद कपड़ा या कागज लें – उपाय की शुरुआत में एक साफ सफेद कपड़ा या सफेद कागज लें.
  • सामग्री रखें – उसमें थोड़ा सा नमक, 11 लौंग, 1 हरी इलायची और 3 तेजपत्ते रखें.
  • पोटली तैयार करें – अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह बांध लें ताकि सामग्री बाहर न निकले.
  • 11 बार उतारें – माता अपने पुत्र या पुत्री के ऊपर से इस पोटली को 11 बार उतारें.
  • मंत्र जाप करें – उतारते समय श्रद्धा और विश्वास के साथ “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः” मंत्र का जाप करें.
  • मन शांत रखें – मंत्र जाप के दौरान मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
  • सफलता की कामना करें – संतान की सफलता, अच्छे करियर, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति की प्रार्थना करें.

सामग्री को जलाने का क्या है महत्व?

उपाय पूरा होने के बाद इस पोटली को कंडे या गैस की आग में जला दें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और व्यक्ति के आसपास सकारात्मक वातावरण बनने लगता है. कई लोग इसे नजर दोष और मानसिक बाधाओं को दूर करने वाला उपाय भी मानते हैं.

ज्योतिष शास्त्र में लौंग, तेजपत्ता और इलायची को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. वहीं नमक को नकारात्मकता दूर करने वाला तत्व माना जाता है. जब इन चीजों को मंत्र शक्ति के साथ प्रयोग किया जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती बढ़ने लगती है.

पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस में मिल सकती है सफलता

यह उपाय करने से संतान का पढ़ाई में मन लगने लगता है, करियर में आने वाली रुकावटें कम होती हैं और नौकरी या व्यापार में सफलता मिलने के योग मजबूत होते हैं. कई लोग इसे करियर ग्रोथ, पॉजिटिव एनर्जी और सफलता पाने के लिए लाभकारी उपाय मानते हैं.

अगर किसी व्यक्ति को लगातार असफलता मिल रही हो, इंटरव्यू में सफलता न मिल रही हो या मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा हो, तो यह उपाय मानसिक तनाव कम करने और आत्मबल बढ़ाने में सहायक माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सकारात्मक सोच और माता-पिता का आशीर्वाद व्यक्ति की उन्नति में अहम भूमिका निभाता है.

श्रद्धा और सकारात्मक सोच का रखें विशेष ध्यान

किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा श्रद्धा और विश्वास होता है. केवल उपाय करना ही काफी नहीं माना जाता, बल्कि सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और मेहनत भी जरूरी होते हैं. जब माता अपने बच्चों की सफलता के लिए पूरे मन से प्रार्थना करती है, तो वह भावनात्मक रूप से भी संतान को मजबूत बनाने का काम करता है.

इस उपाय से जीवन में नई ऊर्जा आती है, मानसिक भ्रम दूर होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है. आजकल के लोग सकारात्मक ऊर्जा, करियर सफलता, ज्योतिष उपाय और धार्मिक उपायों को लेकर काफी रुचि दिखा रहे हैं.

यह भी पढ़े- Money Tips: क्या खूब मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता? हवन की राख का ये खास उपाय बदल सकता है घर का माहौल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 27 May 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Positive Energy Success Tips Astrology Remedies Spiritual Tips
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