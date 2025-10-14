Tula Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October 2025: इस सप्ताह तुला राशि के लिए निकला कार्ड “The Hierophant” है, जो आध्यात्मिकता, सीख और मार्गदर्शन का प्रतीक है. यह कार्ड इंगित करता है कि इस सप्ताह आप जीवन में स्थिरता और आत्मिक शांति की तलाश करेंगे. धर्म, पूजा-पाठ और सकारात्मक सोच आपके मन को संतुलित रखेंगे. इस सप्ताह आपकी लोकप्रियता और सामाजिक प्रभाव में भी वृद्धि होगी, जिससे आप सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य:

मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे. आध्यात्मिक या ध्यान साधना से मानसिक संतुलन मिलेगा. यात्रा के दौरान हल्की थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

व्यापार:

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु का मार्गदर्शन आपको सफलता की ओर ले जा सकता है. धार्मिक या सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को विशेष पहचान मिलेगी. नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए सप्ताह का मध्य समय शुभ है.

नौकरी:

ऑफिस में आपकी कार्यशैली और व्यवहार से सहकर्मी प्रभावित रहेंगे. किसी नई जिम्मेदारी या पद में परिवर्तन संभव है. प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं. वरिष्ठों से सहयोग और प्रशंसा दोनों मिलेगी.

लव और परिवार:

प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के बावजूद एक-दूसरे की समझ और सहयोग बना रहेगा. पारिवारिक स्तर पर धार्मिक कार्य या यात्रा की योजना बन सकती है.

साप्ताहिक उपाय:

शुक्रवार को मां लक्ष्मी की उपासना करें और कमल के फूल अर्पित करें. जरूरतमंद महिलाओं को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करें.

Do: बुजुर्गों और गुरुओं की सलाह का सम्मान करें.

Don’t: अहंकार या दिखावे से बचें.

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 6

लकी डे: शुक्रवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी में बदलाव के योग हैं?

A1: हाँ, जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह सप्ताह अनुकूल अवसर ला सकता है.

Q2: क्या इस सप्ताह कोई धार्मिक यात्रा संभव है?

A2: जी हाँ, सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ यात्रा या मंदिर दर्शन के योग प्रबल हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.