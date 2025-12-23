हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 23 December 2025: धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए निर्णायक दिन रहेगा, आज क्या विशेष है जानें आज का राशिफल

Rashifal 23 December 2025: धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए निर्णायक दिन रहेगा, आज क्या विशेष है जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 2 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 23 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने का है. 23 दिसंबर, मंगलवार को पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपको व्यावहारिक सोच की ओर ले जाता है. मन आज भावनाओं से ज़्यादा स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की ठोस योजना पर टिकेगा. हाल के दिनों में जो फैसले अधूरे या टलते रहे थे, आज उन पर गंभीरता से विचार करने की स्थिति बनेगी.

दिन की शुरुआत श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में होगी, इसलिए सलाह, अनुभव और सीख से जुड़ी बातें मन में गहराई से उतरेंगी. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन बोलते समय संयम रखना जरूरी होगा. किसी भी तरह की जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना बेहतर रहेगा.

Career: काम को लेकर स्थिर और परिपक्व सोच रहेगी. आज आप यह समझ पाएंगे कि कौन-सा प्रयास लंबे समय में लाभ देगा. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत दिशा स्पष्ट कर सकती है. बड़ा फैसला लेने से बेहतर है कि रणनीति तैयार की जाए.

Finance: आय और खर्च दोनों पर नजर रहेगी. किसी पुराने निर्णय या निवेश को लेकर पुनर्विचार हो सकता है. आज सुधार की दिशा तय करें, तुरंत कदम न उठाएं.

Love: परिवार और रिश्तों में बातचीत अहम रहेगी. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी बातों का असर गहरा हो सकता है.

Health: गला या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है.
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और किसी गुरु या मार्गदर्शक की बात ध्यान से सुनें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको केंद्र में रखता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे आत्म-मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. आप आज अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और भविष्य की दिशा को लेकर ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे. हाल के दिनों में जो दबाव या भ्रम बना हुआ था, वह धीरे-धीरे साफ होता नजर आएगा.

श्रवण नक्षत्र आत्ममंथन कराएगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि कहां आपको सख्ती रखनी है और कहां लचीलापन जरूरी है. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास और कार्यगति दोनों में बढ़ोतरी होगी. आज जल्दबाजी नहीं, बल्कि ठोस सोच के साथ आगे बढ़ना सही रहेगा.

Career: काम में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है. दबाव रहेगा, लेकिन साथ ही पहचान भी मिलेगी. आज लिए गए छोटे निर्णय आगे चलकर बड़े असर डाल सकते हैं.

Finance: पैसे को लेकर नजरिया व्यावहारिक रहेगा. अनावश्यक खर्च से बचने की कोशिश करेंगे. किसी लंबी योजना पर सोच बन सकती है.

Love: रिश्तों में आपकी बात प्रभावी रहेगी, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज न करें. संतुलन जरूरी है.

Health: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन थकान जमा हो सकती है.
उपाय: शनि मंत्र का जप करें और दिनचर्या संतुलित रखें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर की आवाज़ को सुनने का है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, जिससे मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है. आप आज बाहरी शोर से दूर रहकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे. हाल के दिनों की भागदौड़ के बाद आज ठहराव महसूस हो सकता है.

श्रवण नक्षत्र आत्मविश्लेषण में मदद करेगा और पुरानी बातों पर सोच बढ़ेगी. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से स्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगेंगी, लेकिन आज परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

Career: काम में मन कम लग सकता है. पर्दे के पीछे चल रही बातों या अधूरे कामों को समझने का दिन है. जल्दबाजी से बचें.

Finance: खर्च बढ़ने की संभावना है. बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है. खुद को और रिश्ते को समय देना जरूरी है.

Health: नींद या मानसिक थकान परेशान कर सकती है.
उपाय: जरूरतमंद को दान करें और अनावश्यक चिंता छोड़ने का प्रयास करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन संपर्क और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, जिससे लोगों से जुड़ाव और सहयोग के अवसर बनेंगे. आप आज यह महसूस करेंगे कि अकेले नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से चीजें बेहतर होंगी.

दिन की शुरुआत श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में होगी, जिससे सलाह और मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही काम की गति तेज हो सकती है और किसी योजना को आगे बढ़ाने का मन बनेगा.

Career: किसी पुराने संपर्क या टीमवर्क से फायदा मिल सकता है. आज नेटवर्किंग या चर्चा उपयोगी साबित होगी.

Finance: आय से जुड़ा कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है. धीरे-धीरे स्थिति मजबूत होगी.

Love: दोस्ती और रिश्तों के बीच संतुलन बनेगा. भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

Health: मानसिक रूप से हल्कापन और स्पष्टता महसूस होगी.
उपाय: विष्णु भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Kumbh Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
दिल्ली NCR
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
क्रिकेट
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
दिल्ली NCR
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
क्रिकेट
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
विश्व
'हमें मदद मिले तो हम भारत जाना चाहेंगे...', बांग्लादेश में मारे गए दीपू के भाई ने सुनाई दहशत की पूरी कहानी
'हमें मदद मिले तो हम भारत जाना चाहेंगे...', बांग्लादेश में मारे गए दीपू के भाई ने सुनाई दहशत की पूरी कहानी
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
शिक्षा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget