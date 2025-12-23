Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 23 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने का है. 23 दिसंबर, मंगलवार को पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपको व्यावहारिक सोच की ओर ले जाता है. मन आज भावनाओं से ज़्यादा स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की ठोस योजना पर टिकेगा. हाल के दिनों में जो फैसले अधूरे या टलते रहे थे, आज उन पर गंभीरता से विचार करने की स्थिति बनेगी.

दिन की शुरुआत श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में होगी, इसलिए सलाह, अनुभव और सीख से जुड़ी बातें मन में गहराई से उतरेंगी. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन बोलते समय संयम रखना जरूरी होगा. किसी भी तरह की जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना बेहतर रहेगा.

Career: काम को लेकर स्थिर और परिपक्व सोच रहेगी. आज आप यह समझ पाएंगे कि कौन-सा प्रयास लंबे समय में लाभ देगा. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत दिशा स्पष्ट कर सकती है. बड़ा फैसला लेने से बेहतर है कि रणनीति तैयार की जाए.

Finance: आय और खर्च दोनों पर नजर रहेगी. किसी पुराने निर्णय या निवेश को लेकर पुनर्विचार हो सकता है. आज सुधार की दिशा तय करें, तुरंत कदम न उठाएं.

Love: परिवार और रिश्तों में बातचीत अहम रहेगी. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी बातों का असर गहरा हो सकता है.

Health: गला या पाचन से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: पीले वस्त्र पहनें और किसी गुरु या मार्गदर्शक की बात ध्यान से सुनें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको केंद्र में रखता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे आत्म-मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. आप आज अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और भविष्य की दिशा को लेकर ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे. हाल के दिनों में जो दबाव या भ्रम बना हुआ था, वह धीरे-धीरे साफ होता नजर आएगा.

श्रवण नक्षत्र आत्ममंथन कराएगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि कहां आपको सख्ती रखनी है और कहां लचीलापन जरूरी है. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही आत्मविश्वास और कार्यगति दोनों में बढ़ोतरी होगी. आज जल्दबाजी नहीं, बल्कि ठोस सोच के साथ आगे बढ़ना सही रहेगा.

Career: काम में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है. दबाव रहेगा, लेकिन साथ ही पहचान भी मिलेगी. आज लिए गए छोटे निर्णय आगे चलकर बड़े असर डाल सकते हैं.

Finance: पैसे को लेकर नजरिया व्यावहारिक रहेगा. अनावश्यक खर्च से बचने की कोशिश करेंगे. किसी लंबी योजना पर सोच बन सकती है.

Love: रिश्तों में आपकी बात प्रभावी रहेगी, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज न करें. संतुलन जरूरी है.

Health: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन थकान जमा हो सकती है.

उपाय: शनि मंत्र का जप करें और दिनचर्या संतुलित रखें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर की आवाज़ को सुनने का है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, जिससे मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है. आप आज बाहरी शोर से दूर रहकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे. हाल के दिनों की भागदौड़ के बाद आज ठहराव महसूस हो सकता है.

श्रवण नक्षत्र आत्मविश्लेषण में मदद करेगा और पुरानी बातों पर सोच बढ़ेगी. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से स्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगेंगी, लेकिन आज परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

Career: काम में मन कम लग सकता है. पर्दे के पीछे चल रही बातों या अधूरे कामों को समझने का दिन है. जल्दबाजी से बचें.

Finance: खर्च बढ़ने की संभावना है. बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है. खुद को और रिश्ते को समय देना जरूरी है.

Health: नींद या मानसिक थकान परेशान कर सकती है.

उपाय: जरूरतमंद को दान करें और अनावश्यक चिंता छोड़ने का प्रयास करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 23 दिसंबर 2025

आज का दिन संपर्क और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करता है. 23 दिसंबर, मंगलवार को मकर राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, जिससे लोगों से जुड़ाव और सहयोग के अवसर बनेंगे. आप आज यह महसूस करेंगे कि अकेले नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से चीजें बेहतर होंगी.

दिन की शुरुआत श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में होगी, जिससे सलाह और मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होते ही काम की गति तेज हो सकती है और किसी योजना को आगे बढ़ाने का मन बनेगा.

Career: किसी पुराने संपर्क या टीमवर्क से फायदा मिल सकता है. आज नेटवर्किंग या चर्चा उपयोगी साबित होगी.

Finance: आय से जुड़ा कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है. धीरे-धीरे स्थिति मजबूत होगी.

Love: दोस्ती और रिश्तों के बीच संतुलन बनेगा. भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

Health: मानसिक रूप से हल्कापन और स्पष्टता महसूस होगी.

उपाय: विष्णु भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.