हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): सम्मान, प्रभाव और आत्मबल का सप्ताह!

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): सम्मान, प्रभाव और आत्मबल का सप्ताह!

Leo Tarot Weekly Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह सिंह राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Dec 2025 02:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Leo Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स साफ संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सम्मान, प्रभाव और आत्मबल का है. तुम्हारी मौजूदगी और फैसलों का असर दूसरों पर पड़ेगा.

लेकिन एक बात साफ समझ लो सिर्फ आत्मविश्वास काफी नहीं है, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा. अगर अहंकार हावी हुआ, तो यही ताकत कमजोर पड़ सकती है.

सिंह टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी पारिवारिक काम से यात्रा के योग बन रहे हैं. अपनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी उनकी जरूरतों को गंभीरता से लेना होगा. खास तौर पर जीवनसाथी के स्वास्थ्य को हल्के में मत लो.

सिंह टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. रिश्ते में भरोसा और सम्मान अहम भूमिका निभाएंगे. अगर पार्टनर की सेहत या मनोदशा ठीक नहीं है, तो भावनात्मक सपोर्ट देना जरूरी होगा. सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन का है.

सिंह टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे. नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन ओवरकमिटमेंट से बचो. जितना संभाल सको, उतना ही वादा करना समझदारी होगी.

सिंह टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पहचान दिलाने वाला हो सकता है. सीनियर्स का भरोसा बढ़ेगा और काम की सराहना मिलेगी. लेकिन टीमवर्क में खुद को सबसे ऊपर रखने की आदत नुकसान कर सकती है.

सिंह टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय खुद पर भरोसा मजबूत करने का है. मौके मिलेंगे, लेकिन तैयारी नहीं हुई तो फायदा नहीं उठा पाओगे. शारीरिक और मानसिक फिटनेस दोनों पर काम करना जरूरी है.

सिंह टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. सम्मान बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है. दिखावे के खर्च से बचो, वरना बजट गड़बड़ा सकता है.

सिंह टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकान और तनाव को नजरअंदाज मत करो. लाइफस्टाइल में असंतुलन आया तो शरीर जवाब देने लगेगा. नियमित दिनचर्या जरूरी है.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: रोज़ सूर्य को जल अर्पित करें और अहंकार पर नियंत्रण रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 02:15 PM (IST)
Leo Weekly Horoscope Singh Rashifal Tarot Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

नौकरीपेशा सिंह राशि वालों को इस सप्ताह किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

यह सप्ताह पहचान दिलाने वाला हो सकता है, लेकिन टीमवर्क में खुद को सबसे ऊपर रखने की आदत नुकसान पहुंचा सकती है.

